Krynica-Zdrój. Dwie osoby poszkodowane w pożarze budynku

Jak poinformował nas rzecznik prasowy Straży Pożarnej w Nowym Sączu zgłoszenie o pożarze strażacy odebrali po godzinie 16. Ogniem objęty był budynek mieszkalny przy ul. Reymonta. Po przybyciu na miejsce jedna osoba wymagała ewakuacji ze środka, druga opuściła dom sama. Poszkodowani z poparzeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala. To osoby w wieku około 60 lat.

W akcji brały udział trzy zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej, trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej, łącznie 25 strażaków, dwa zespoły Ratownictwa Medycznego oraz dwa śmigłowce LPR. Akcja została zakończona