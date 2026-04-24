Krynica-Zdrój. Dwie osoby poszkodowane w pożarze budynku

Michał Rejduch
2026-04-24 18:31

Groźny pożar w Krynicy-Zdroju. W jednym z budynków mieszkalnych przy ul. Reymonta wybuchł pożar. Ranne zostały dwie osoby, które przebywały w środku. W akcji brały udział dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Straż Pożarna

i

Autor: Canva.com

Jak poinformował nas rzecznik prasowy Straży Pożarnej w Nowym Sączu zgłoszenie o pożarze strażacy odebrali po godzinie 16. Ogniem objęty był budynek mieszkalny przy ul. Reymonta. Po przybyciu na miejsce jedna osoba wymagała ewakuacji ze środka, druga opuściła dom sama. Poszkodowani z poparzeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala. To osoby w wieku około 60 lat.

W akcji brały udział trzy zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej, trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej, łącznie 25 strażaków, dwa zespoły Ratownictwa Medycznego oraz dwa śmigłowce LPR. Akcja została zakończona 

nowy sącz wiadomości
Nowy Sącz
Krynica wiadomości
pożar
Krynica-Zdrój