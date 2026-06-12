Pociągiem z Nowego Sącza do Marcinkowic. Kursy ruszają już w niedzielę!

Pierwsze pociągi na linii Nowy Sącz - Marcinkowice pojawią się już w niedzielę, 14 czerwca. W rozkładzie jazdy, który od tego dnia będzie obowiązywał jest 14 par pociągów w dni robocze, a 9 par w weekendy oraz święta. W tygodniu pierwszy pociąg z Nowego Sącza w kierunku Marcinkowic wyjeżdża o godzinie 05:32, a ostatni o 23:40. W drugą stronę czyli z Marcinkowic do Nowego Sącza pierwszy skład odjeżdża o 05:11, a ostatni o 23:02. Przejazd całej trasy trwa około 8 minut. Za organizację przewozów na tym odcinku odpowiada urząd marszałkowski.

Rozwijamy małopolską kolej korzystając z zakończenia pierwszego etapu wielkiej inwestycji „Podłęże – Piekiełko”, którego budowa ruszyła w 2023 roku. Zaczynamy od połączeń podmiejskich, a gdy kolejne odcinki będą oddawane do ruchu, będziemy zapewniali mieszkańcom Małopolski coraz pełniejszy i wygodniejszy transport – mówi marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Mówi marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka

Na przebudowanej, 9-kilometrowej trasie Nowy Sącz – Marcinkowice pojawią się pociągi spółki POLREGIO. Składy będą zatrzymywać się na stacjach i przystankach Marcinkowice, Nowy Sącz Chełmiec oraz Nowy Sącz Miasto. Rozkład jazdy jest tak przygotowany żeby, pasażerowie z tego kierunku mogli łatwo przesiąść się do pociągów w stronę Stróż i Piwnicznej.

Polskie Linie Kolejowe, które zarządzają siecią proszą mieszkańców regionu u ostrożność. Po kilkunastu latach przerwy w kursowaniu pociągów wiele osób mogło o tym zapomnieć. Dlatego szczególnie trzeba uważać na przejazdach drogowo – kolejowych, których na całym odcinku jest kilka. Nie wolno też przez tory przechodzić w dowolnym miejscu.

Mówi Piotr Hamarnik ze spółki Polskie Linie Kolejowe w Krakowie

W następnych miesiącach połączenie będzie przedłużane o kolejne miejscowości. Wiosną 2027 roku pociągiem będzie można dojechać z Marcinkowic do Męciny, a później dalej także do Limanowej. Trasa kolejowa Nowy Sącz – Marcinkowice jest częścią nowej sieci, która region sądecki, limanowski oraz Podhale połączy z Krakowem. Dziś prace budowlane trwają na kilku odcinkach. Całość ma być gotowa do 2030 roku. Kiedy wszystkie fragmenty nowej linii będą gotowe, to najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków – Nowy Sącz w około 60 minut. Natomiast podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie około 90 minut.

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Uruchomienie połączeń z Nowego Sącza do Marcinkowic to niejedyna zmiana na małopolskich torach. Od 14 czerwca ponownie będzie można pojechać pociągiem z Muszyny do Słowackiego Popradu. Od wakacji powróci również pociąg Kolei Małopolskich „Włóczykij”, który połączy Jasło z Krynicą-Zdrój. Kursy zaplanowane są w soboty i niedziele aż do połowy września.

Mieszkańcy małopolski coraz chętniej przesiadają się do pociągów. W 2024 roku liczba podróżnych korzystających z usług kolei w naszym regionie przekroczyła 26 milionów, a w 2025 pasażerów było już ponad 28 milionów.

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