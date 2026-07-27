Wbili pierwszą łopatę! Oficjalnie rusza budowa obwodnicy Łącka

To duży krok w celu poprawienia bezpieczeństwa w miasteczku. Oficjalnie ruszyła budowa obwodnicy Łącka. Trasa ma wyprowadzić ruch z centrum. Szacuje się, że wciągu doby przez to miasteczko przejeżdża nawet 12 tysięcy samochodów. Na początku lipca Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji, a dokument miał rygor natychmiastowej wykonalności. Dziś o godzinie 14:00 uroczyście rozpoczęto budowę. Pierwszą łopatę wbili przedstawiciele firmy, która będzie budować trasę oraz marszałek małopolski Łukasz Smółka.

Obwodnica Łącka powstanie po południowej stronie tej miejscowości. Rozpocznie się od ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 969 w miejscowości Czerniec, a zakończy drugim rondem w pobliżu Maszkowic. Ma to być trasa jednojezdniowa z pasem ruchu w każdą stronę. W planie jest budowa 3 kilometrowej nowej drogi, która wyprowadzi ruch pojazdów z centrum Łącka. Powstaną też drogi serwisowe, 2 ronda, 3 skrzyżowania z drogami gminnymi i 9 obiektów inżynieryjnych. Droga będzie realizowana w formule „projektuj i buduj”. Koszt inwestycji to około 100 milionów złotych. Obwodnica ma być gotowa wiosną 2029 roku.

Mówi wójt gminy Łąck Jan Dziedzina

Przy obwodnicy Łącka będzie zamontowane oświetlenie, pojawią się także nowe drzewa i krzewy. Przy tej okazji przebudowana będzie też kanalizacja deszczowa oraz sieci gazowe, wodociągowe, telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.

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Obwodnica Łącka będzie częścią trasy wojewódzkiej numer 969. Ta trasa ma prawie 70 kilometrów długości i łączy Stary Sącz z Nowym Targiem. W sezonie zimowym i letnim jest mocno zatłoczona, bo prowadzi do turystycznych miejscowości w regionie. Do Szczawnicy, Krościenka nad Dunajcem czy w okolice Jeziora Czorsztyńskiego.

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