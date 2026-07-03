Ekonomiści radzą — zanim wyjedziemy na urlop, zaplanujmy ile pieniędzy chcemy wydać

Zaplanujmy wydatki przed wakacyjnym wyjazdem

Ruszył sezon wakacyjny. Wielu Sądeczan już ma zaplanowane wyjazdy na urlopy. Część spędzi wakacje w Polsce, część za granicą. Nie ważne jednak gdzie jedziemy, ważne, żeby przed wyjazdem zaplanować dokładnie, ile pieniędzy chcemy podczas urlopu wydać. Okazuje się, że przy niezaplanowanym budżecie na wyjazd wielu w pierwszych dniach wydaje większość pieniędzy przeznaczone na wakacje. I wtedy pojawia się problem.

Wiele osób jedzie na wakacje i wydaje na początku, jakby jutra nie było, a to jutro niestety przychodzi. Dlatego zachęcam do podejścia racjonalnego i świadomego. To oczywiście nie wyklucza dozy spontaniczności, ale daje większe poczucie kontroli nad sytuacją. Należy ustalić sobie, ile chcemy wydać na wakacje. Dobrze jest rozplanować budżet na dni czy też etapy podróży, żeby właśnie uniknąć nadmiernych wydatków w pierwszych dniach. Jeżeli wyjeżdżamy za granicę, to dobrze jest sprawdzić lokalne ceny przed wyjazdem, kursy walut – wyjaśnia Aneta Oleksy – Gębczyk, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

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Warto też zastanowić się, czy za granicą korzystniej będzie płacić kartą, czy gotówką. Jak wynika z badań Barometru Providenta, najwięcej ankietowanych polaków planuje wydać w tym roku na wakacje od 2 do 4 tysięcy złotych.