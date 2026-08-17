Czy Świniarsko i Nowy Sącz połączy ścieżka rowerowa? Jest taki plan!

O kontrakt na budowę trasy rowerowej Świniarsko – Nowy Sącz stara się aż 8 firm. Różnica między najdroższą ze złożonych propozycji, a najtańszą wynosi blisko dwa miliony złotych. Teraz tym tematem muszą się zająć gminni radni, którzy zdecydują co dalej z planowaną budową.

Część pieniędzy, prawie 3 miliony złotych na budowę takiej trasy gmina Chełmiec dostała z kasy samorządu województwa małopolskiego. Specjalną umowę, która potwierdza przyznanie takiej pomocy podpisano już na początku tego roku.

W ubiegłym roku z puli środków z programów realizowanych przez Urząd Marszałkowski otrzymaliśmy blisko 11 milionów złotych. Ten rok dla gminy Chełmiec rozpoczynamy od blisko trzymilionowej dotacji na wyczekiwaną przez mieszkańców budowę ścieżki rowerowej – mówił wtedy Stanisław Kuzak, wójt gminy Chełmiec

Na budowę ścieżki gmina Chełmiec ma czas do 2028 roku. Władze Chełmca liczą jednak, że będzie szybka reakcja gminnych radnych i taką trasę uda się zbudować wcześniej.

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Szacuje się, że prace będą kosztować ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych. Ścieżka Świniarsko – Nowy Sącz ma prowadzić koroną wałów przeciwpowodziowych potoku Niskówka oraz rzeki Dunajec. Trasa ma się zaczynać przy już istniejącej ścieżki rowerowej w Świniarsku, a kończyć w rejonie granicy z Nowym Sączem.

Ta inwestycja umożliwia bezpośrednie połączenie istniejącej trasy rowerowej w Świniarsku z Velo Dunajec, która biegnie od Starego Sącza do Nowego Sącza – dodaje Stanisław Kuzak.

Na tym jednak nie koniec, bo gmina Chełmiec planuje też budowę kolejnego odcinka trasy rowerowej ze Świniarska w stronę Niskowej wzdłuż wału Niskówki. Budowa tej trasy może kosztować około 8 milionów złotych.

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