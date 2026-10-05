To był nielegalny wyścig. 21-latek, który śmiertelnie potrącił pieszego pędził 120 km/h

Nowy Sącz. Nielegalny wyścig ulicami miasta

21-latek ma dziś usłyszeć zarzuty od prokuratora. Śledztwo jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w przebiegu nielegalnego wyścigu ulicami miasta. Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie na Alei Piłsudskiego. Mężczyznę, który szedł z psem od strony rzeki Kamienicy, przepuszczał na przejściu dla pieszych samochód, który jechał prawym pasem. Kiedy 50-latek był wszedł na lewy pas, uderzył w niego volksvagen, którym kierował 21-latek.

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Jak ustalono na obecnym etapie postępowania 21-letni mężczyzna, kierujący samochodem marki Volkswagen Passat najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością i potrącił pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych. W chwili potrącenia prędkość samochodu wynosiła nie mniej niż 120 km na godzinę. Bezpośrednio po zdarzeniu kierujący samochodem został zatrzymany. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik badania wskazuje, że był trzeźwy. Mężczyźnie pobrano również krew do dalszych badań toksykologicznych — mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

W sprawie zatrzymano także drugą osobę. To 20-latek z Nowego Sącza. Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym. Czynności z jego udziałem zostaną przeprowadzone jutro.