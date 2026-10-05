Bliżej do budowy toru saneczkowego w Krynicy. Sportowcy juz nie mogą się doczekać

Dariusz Ryś
2026-10-05 14:06

Do budowy toru saneczkowego przygotowuje się Krynica Zdrój. Taką trasę zaplanowano na Górze Iwonka na terenie uzdrowiska. Miasto ma już część dokumentów potrzebnych do budowy. W miejscu, gdzie taka konstrukcja ma powstać ruszyły właśnie badania geologiczne.

Dwoje młodych saneczkarzy i trener trzymają sanie w Krynicy. O nowym torze saneczkowym przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Darek Ryś

Jeden z najważniejszych dokumentów, który jest potrzebny do rozpoczęcia prac władze Krynicy dostały pod koniec wakacji. To tak zwana decyzja środowiskowa. Teraz gmina robi kolejny krok. To Między innymi badania geologiczne, które właśnie ruszają. Natomiast w przyszłym roku Krynica chce ogłosić przetarg na przygotowanie projektu razem z pozwoleniem na budowę.

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Na Górze Iwonka Krynica chce stworzyć nowoczesny kompleks sportowy z budynkami, drogami dojazdowymi, niezbędnymi sieciami oraz zapleczem dla saneczkarzy, bobsleistów i skeletonistów. Sam tor będzie miał ponad 1900 metrów długości, z czego około 1530 metrów będzie częścią konkursową.

Mówi Piotr Ryba burmistrz Krynicy Zdroju
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Gromadzenie dokumentacji może potrwać do 2029. Wtedy też ma się zacząć budowa toru. Całość może kosztować około 100 milionów złotych. Samorządowcy liczą, że pieniądze uda się zdobyć z rządowych funduszy. Władze uzdrowiska przekonują, że jeżeli tor powstanie to Krynica-Zdrój będzie miała obiekt o znaczeniu nie tylko krajowym, ale również międzynarodowym.

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Tu warto przypomnieć, że podobny obiekt był już kiedyś w Krynicy Zdroju. Działał na Górze Parkowej. Pozostałości po drewnianym torze jeszcze do niedawna można było tam zauważyć. Rozebrano je przy okazji budowy nowego amfiteatru.

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