Kto powalczy o pieniądze z Budżetu Obywatelskiego? Tego dowiemy się na początku września

Swoje pomysły do budżetu obywatelskiego mieszkańcy miasta Nowego Sącza mogli zgłaszać do północy 18 maja. W sumie wpłynęły 74 projekty. To więcej niż przed rokiem. Na tej liście było 10 projektów ogólnomiejskich oraz 64 projekty osiedlowe. Jeżeli chodzi o osiedla to najwięcej pomysłów, bo 6 zgłoszono z osiedla Mała Poręba. Po 4 wpłynęły z osiedli Dąbrówka, Piątkowa, Stare Miasto oraz Wólki. Natomiast po 3 projekty przesłano z osiedli Barskie, Chruślice, Helena, Milenium, Nawojowska, Zawada i Wojska Polskiego. Pozostałe osiedla zgłosiły po 2 lub jednym projekcie.

Zgłoszone projekty przez ostatnie tygodnie były szczegółowo weryfikowane. Specjalna komisja sprawdzała czy spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Już wiadomo, że pozytywnie oceniono 46 z 74 zgłoszonych projektów. Na tej liście jest jeden projekt ogólnomiejski i 45 osiedlowych. To między innymi organizacja warsztatów wokalnych i muzycznych, spotkań integracyjnych, wycieczek, ale też doposażenie placów zabaw, budowa tras rowerowych, parkingów, chodników, parku dla psów, montaż oświetlenia ulicznego czy zakup dronów dla strażaków ochotników.

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Wnioskodawcy, których projekty odrzucono mogli się odwołać. Dlatego ostateczna lista zadań, które przejdą do głosowania będzie znana do 4 września. Samo głosowanie zaplanowano od 14 do 21 września, a wyniki mamy poznać do 30 września.

Tym razem jest to już 12 edycja Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza. Do podziału jest 5 230 000 złotych. Pomysły, które wygrają wrześniowe głosowanie będą realizowane w 2027 roku. W 11 edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2026 rok zgłoszono 66 projektów, w tym 3 były ogólnomiejskie, a 63 osiedlowe.

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