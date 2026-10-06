Starostwo powiatowe otwiera filię w Podegrodziu

Dzięki temu znacznie skróci się droga do urzędu dla mieszkańców miejscowości znajdujących się w południowo – zachodniej części powiatu nowosądeckiego. Do tej pory, żeby załatwić różne sprawy, musieli przyjeżdżać do Nowego Sącza. Niekiedy poświęcali na to wiele godzin. Po otwarciu filii w Starym Sączu dużo osób zaczęło tam załatwiać spawy i okazało się, że ta filia jest również mocno zatłoczona. Dlatego powiat zdecydował o otwarciu kolejnej. Urzad znajdzie się w budynku biblioteki w Podegordziu.

Trwają tam przygotowania do otwarcia filii z uwagi na to, że filię w Starym Sączu mamy bardzo obłożoną, więc chcielibyśmy trochę to rozładować. Obsługa całej doliny Popradu plus gmina Łącko, Podegrodzie i nawet mieszkańcy Chełmca się zdarzają, gdyż do Sącza trudniej wjechać niż przejechać do Starego Sącza — mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba.

Swoje filie starostwo powiatowe w Nowym Sączu otworzyło między innymi w Starym Sączu, Łącku, Krynicy-Zdrój czy Grybowie. Można tam załatwić sprawy związane z komunikacją i transportem oraz geodezją. Dzięki otwarciu filii zmniejszyły się też kolejki w budynku starostwa powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej.