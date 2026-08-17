Uwaga kierowcy. Ulica Waryńskiego będzie zamknięta. Rusza remont

Ulica Waryńskiego jest jedną z kilkunastu w mieście, które uszkodzono przy okazji przebudowy linii kolejowej. Dlatego teraz będzie naprawiona. Roboty na ulicy Waryńskiego ruszają w poniedziałek 17 sierpnia. Odcinek, na którym będą prowadzone prace będzie zamknięty.

Prace obejmą odcinek od ulicy Zygmuntowskiej do ulicy Kolejowej. Na czas prowadzonych robót konieczne będzie zamknięcie tego fragmentu dla ruchu – informuje Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Kierowcy będą mogli skorzystać z wyznaczonego objazdu, który prowadzi ulicami Zygmuntowską, Świętej Kunegundy, Węgierską, Grunwaldzką, Zieloną i Kolejową.

Prace na ulicy Zygmuntowskiej oznaczają utrudnienia nie tylko dla kierowców samochodów, ale też dla pasażerów komunikacji miejskiej. W czasie remontu linie autobusowe numer 18, 43, 47, 52 w kierunku Dworca MPK będą kursować z pominięciem przystanku Waryńskiego - Kolejowa.

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Ulica Waryńskiego jest jedną z kilkunastu, które będą naprawiane na zlecenie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Takie prace już wykonano lub będą wykonane między innymi na ulicy Węgierskiej, Wolskiej, Dmowskiego, Stromej, Świętej Heleny, Axentowicza, Jagodowej, Asnyka, Żeglarskiej, Kościuszki, Jesionowej czy Klonowej.

Roboty naprawcze na wszystkich odcinkach, które na terenie miasta Nowego Sącza uszkodzono przy okazji przebudowy linii kolejowej Nowy Sącz – Chabówka mają się zakończyć do końca września.

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