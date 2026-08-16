Słynny Niespieszny pojawił się w naszym regionie. Przyjechał do Krynicy, Muszyny i Nowego Sącza

W Krynicy Zdroju Niespieszny zameldował się w sobotę, 15 sierpnia wieczorem. W trasę powrotną skład wyruszył w niedzielę rano, 16 sierpnia. Po drodze Niespieszny zatrzymał się także w Nowym Sączu, gdzie skład miał kilkunastominutowy postój. Była to doskonała okazja do zobaczenia Niespiesznego z bliska czy zrobienia sobie zdjęć. Z Nowego Sącza pociąg pojechał w kierunku Warszawy przez Rzeszów, Kolbuszową, Tarnobrzeg, Kielce, Włoszczową, Opoczno, Piaseczno, Warszawę Zachodnią do Warszawy Głównej.

Posłuchaj pasażerów Niespiesznego

Pociąg Intercity Nieśpieszny to wyjątkowy projekt kolejowy inspirowany podróżami sprzed lat. Skład utrzymany jest w klasycznym, oliwkowym kolorze, co nawiązuje do dawnej estetyki kolei. Pociąg zazwyczaj ciągnie legendarna lokomotywa EP05 – 23, ale też inne perły polskiej elektryfikacji w oryginalnych, historycznych barwach. Charakterystyczne oliwkowe kolory i wyposażenie z dawnych lat mają też wagony. Niespieszny na każdy kurs może zabrać do 200 pasażerów.

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Niespieszny swoją drogę pokonuje z maksymalną prędkością do 120 kilometrów na godzinę. Dzięki temu podróżni mogą na spokojnie oglądać zmieniające się za oknem krajobrazy. W składzie Niespiesznego jest też WARS, gdzie można spróbować dawnych przysmaków i napojów, których dziś w pociągach już raczej nie znajdziemy.

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W tym roku Nieśpieszny po raz pierwszy wyruszył w Polskę 17 kwietnia. Kursy są organizowane w każdy weekend. W sumie zaplanowano 40 przejazdów. Tego lata pociąg ma się pojawić w każdym województwie. Pociąg Niespieszny uruchomiono z okazji 25-lecia spółki PKP Intercity.

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