Słynny Niespieszny pojawił się w naszym regionie. Przyjechał do Krynicy, Muszyny i Nowego Sącza

W Krynicy Zdroju Niespieszny zameldował się w sobotę, 15 sierpnia wieczorem. W trasę powrotną skład wyruszył w niedzielę rano, 16 sierpnia. Po drodze Niespieszny zatrzymał się także w Nowym Sączu, gdzie skład miał kilkunastominutowy postój. Była to doskonała okazja do zobaczenia Niespiesznego z bliska czy zrobienia sobie zdjęć. Z Nowego Sącza pociąg pojechał w kierunku Warszawy przez Rzeszów, Kolbuszową, Tarnobrzeg, Kielce, Włoszczową, Opoczno, Piaseczno, Warszawę Zachodnią do Warszawy Głównej.
Pociąg Intercity Nieśpieszny to wyjątkowy projekt kolejowy inspirowany podróżami sprzed lat. Skład utrzymany jest w klasycznym, oliwkowym kolorze, co nawiązuje do dawnej estetyki kolei. Pociąg zazwyczaj ciągnie legendarna lokomotywa EP05 – 23, ale też inne perły polskiej elektryfikacji w oryginalnych, historycznych barwach. Charakterystyczne oliwkowe kolory i wyposażenie z dawnych lat mają też wagony. Niespieszny na każdy kurs może zabrać do 200 pasażerów.
Polecany artykuł:
Niespieszny swoją drogę pokonuje z maksymalną prędkością do 120 kilometrów na godzinę. Dzięki temu podróżni mogą na spokojnie oglądać zmieniające się za oknem krajobrazy. W składzie Niespiesznego jest też WARS, gdzie można spróbować dawnych przysmaków i napojów, których dziś w pociągach już raczej nie znajdziemy.
W tym roku Nieśpieszny po raz pierwszy wyruszył w Polskę 17 kwietnia. Kursy są organizowane w każdy weekend. W sumie zaplanowano 40 przejazdów. Tego lata pociąg ma się pojawić w każdym województwie. Pociąg Niespieszny uruchomiono z okazji 25-lecia spółki PKP Intercity.
Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]