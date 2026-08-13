Parking na około 200 miejsc powstanie w pobliżu szpitala w Nowym Sączu

Problem z parkowaniem przy nowosądeckim szpitali znany jest odwiedzającym to miejsce od lat. Niedawno zagospodarowano teren przy lądowisku pod miejsca postojowe dla odwiedzających i pacjentów. Jednak nie jest on odpowiednio przygotowany, po każdym deszczu na nawierzchni pojawiają się kałuże i błoto. Miejsce jest też pełne dziur. Dlatego szpital zdecydował się zainwestować i stworzyć tu parking z prawdziwego zdarzenia.

Polecany artykuł: Kolejne osoby zamieszane w narkobiznes na Sądecczyźnie zatrzymane

Planowana jest budowa parkingu na 193 miejsca dla samochodów osobowych, w tym 10 dla samochodów osób niepełnosprawnych. W związku z tym, że napływały do nas skargi, że po deszczu jest tam błoto, nie da się przejść, dyrekcja szpitala zdecydowała się na budowę parkingu. To będzie parking budowany z własnych środków. Szacowany koszt budowy parkingu to milion trzysta tysięcy złotych — mówi Agnieszka Zelek, rzeczniczka prasowa szpitala w Nowym Sączu.

Prace mają się rozpocząć we wrześniu i skończyć dwa miesiące później. Parking po remoncie będzie płatny. Na razie nie wiadomo, jakie będą ceny.