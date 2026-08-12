Zaćmienie słońca. Gdzie w regionie sądeckim najlepiej je oglądać?

Przy dobrej pogodzie zobaczymy dziś zaćmienie słońca. To bardzo rzadkie zjawisko na niebie. W Polsce będzie to częściowe zaćmienie. W regionie sądeckim zjawisko będzie można obserwować przez około 45 minut. Zaćmienie zacznie się tuż przed zachodem, kilkanaście minut po godzinie 19. Najlepiej je obserwować ze wzniesienia skierowanego na stronę zachodnią.

Księżyc zakryje około 60 procent tarczy słonecznej. Obserwacje najlepiej prowadzić ze wzniesienia z otwartym zachodnim horyzontem, aby słońce było widoczne jak najdłużej. Na słońce nie wolno patrzeć gołym okiem, dlatego obserwację zaćmienia należy prowadzić z użyciem filtrów słonecznych – wyjaśnia Marek Setlak z Astro Centrum w Chełmcu koło Nowego Sącza.

Zaćmienia nie powinniśmy oglądać też przez zwykłe okulary przeciwsłoneczne, zdjęcia rentgenowskie, czy płyty CD, ponieważ może to uszkodzić nasz wzrok. Możemy za to patrzeć na słońce przez maski spawalnicze. Zjawisko można też obserwować za pomocą kamery otworkowej, czy poprzez rzutowanie obrazu z lornetki na kartkę papieru.