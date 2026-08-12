Kolejne osoby zamieszane w narkobiznes na Sądecczyźnie zatrzymane

Wszystko zaczęło się w grudniu 2025 roku, kiedy policjanci zatrzymali 43-latka, przy którym znaleźli 10 kilogramów substancji psychotropowej. Potem w jednym z budynków na terenie powiatu nowosądeckiego znaleźli małą fabrykę do wytwarzania narkotyków. Wówczas na miejscu zabezpieczono prawie 14 tysięcy gotowych porcji narkotyków i ponad pół tony substancji do produkcji. Kolejne zatrzymania osób zamieszanych w narkobiznes miały miejsce w lutym tego roku.

Dzięki wielomiesięcznej intensywnej pracy śledczych, pod koniec lipca br. na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego, policjanci z Referatu dw. Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu zatrzymali następnych dwóch mężczyzn w wieku 45 i 61 lat. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyźni w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu usłyszeli zarzuty wytwarzania i przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – informuje Justyna Basiaga z nowosądeckiej Policji.

Decyzją Sądu Rejonowego w Nowym Sączu zostali oni również tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Podejrzanym grozi kara, nawet do 30 lat pozbawienia wolności.