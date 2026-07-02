Festiwal Bushcraftu odbędzie się w naszym regionie. Każdy może dołączyć

Festiwal Bushcraftu w Piwnicznej

Do wspólnego odkrywania natury i biwakowania organizatorzy zapraszają każdego, nawet całe rodziny. Impreza potrwa trzy dni i odbędzie się na polanie w pobliżu Parku Węgielnik w Piwnicznej. W trakcie festiwalu uczestnicy będą mogli dowiedzieć się wiele praktycznych i przydatnych rzeczy, nabyć nowe umiejętności na przykład dotyczące rozpalania ogniska, czy tego, jak i gdzie rozłożyć namiot, lub przygotować się do spędzenia nocy w lesie. Wszystko zgodnie z poszanowaniem natury.

Festiwal Bushcraftu, tak naprawdę jest dla wszystkich ludzi, którzy chcą spędzać czas na łonie natury. W tym roku szczególnie zachęcamy rodziny z dziećmi lub też osoby, które nie miały możliwości spędzenia nocy w lesie, a chciałyby to zrobić pierwszy raz, niekoniecznie chcą to zrobić samemu. Także pomagamy się przygotować. Będziemy uczyć się jak rozpalać ogień, jak robić to bezpiecznie, jak wybierać właściwe miejsca. Dowiemy się takich rzeczy, jak zachować się, kiedy dziecko zgubi się na grzybach w lesie, co może zrobić wówczas, jak się poruszać, jak zasygnalizować, jeżeli będzie miał problem z odzyskaniem kontaktu. Będzie wiele różnych warsztatów jak spakować plecak, jak poradzić sobie z niską temperaturą, która na przykład może się pojawić w nocy. My przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby nie tylko odwiedzić, ale żeby faktycznie wziąć ze sobą namiot. Jeżeli nie posiadamy namiotu, oczywiście będzie możliwość też wypożyczenia – wyjaśnia organizator, Wiktor Grotek.

W trakcie festiwalu będzie można również testować różnego rodzaju sprzęt, który może nam się przydać podczas biwakowania w lesie – będą to namioty, hamaki, śpiwory. W trakcie imprezy swoje stoiska wystawią też twórcy specjalistycznych noży, którzy opowiedzą o ich produkcji.