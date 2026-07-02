Uwaga na drogowe remonty w regionie. Ekipy są w kilku miejscach!

Duże problemy czekają kierowców, którzy z Krynicy Zdroju chcą się dostać do Tylicza. Co najmniej do 9 lipca zamknięta będzie droga, która łączy te miejscowości. Chodzi o ulicę Pułaskiego, która od kilku miesięcy jest przebudowywana.

Remont ulicy Pułaskiego w Krynicy jest możliwy dzięki współpracy samorządu powiatu nowosądeckiego i miasta Krynica – Zdrój. Przebudowywana jest nie tylko sama droga, ale też to, co jest pod ziemią. Powstaną tam także chodniki, oświetlenie uliczne i nowe odwodnienie.

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To jednak nie jedyne miejsce na trasach powiatowych, gdzie trwają remonty. Drogowcy są też na trasie Łącko – Kicznia. Tam w miejscowości Kicznia powstaje chodnik. Na około 800 metrowym odcinku trzeba się liczyć ze zawężeniem jezdni, ruchem wahadłowym, a chwilami nawet całkowitym zamknięciu drogi.

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Utrudnienia na kierowców czekają też na powiatowej trasie Chełmiec – Naszacowice. To także przez budowę chodnika. Taka ścieżka powstaje w miejscowości Świniarsko. Prace potrwają tam długo, bo co najmniej do 15 października, Droga lokalnie będzie zwężana. Może też być wprowadzany ruch wahadłowy.

Nowy chodnik powstanie też w miejscowościach Rożnów i Roztoka Brzeziny. przy powiatowej trasie Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa. Tam prace ruszą w czwartek, 3 lipca. Utrudnienia będą na około 850 metrach. Roboty mają się zakończyć 28 listopada.

Kierowcom przypominamy, że w remoncie jest też zachodnia obwodnica Nowego Sącza. Drogowcy są na dwóch odcinkach. W miejscach, gdzie pracują ekipy droga jest zamknięta.

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