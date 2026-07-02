Uwaga na drogowe remonty w regionie. Ekipy są w kilku miejscach!

Dariusz Ryś
2026-07-02 12:30

Upalne lato nie zatrzymało prac na drogach regionu sądeckiego. Na trasach, którymi zarządza Powiatowy Zarząd Dróg z Nowego Sącza ekipy pracują w kilku miejscach. Niestety takie roboty oznaczają utrudnienia. Dlatego trzeba uważać i nie jeździć na pamięć.

Mapa satelitarna z zaznaczonym remontem drogi w regionie, o czym przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu / Facebook

Duże problemy czekają kierowców, którzy z Krynicy Zdroju chcą się dostać do Tylicza. Co najmniej do 9 lipca zamknięta będzie droga, która łączy te miejscowości. Chodzi o ulicę Pułaskiego, która od kilku miesięcy jest przebudowywana.

Polecany artykuł:

Jest przetarg na ostatni kawałek nowej linii kolejowej Podłęże Piekiełko!

Remont ulicy Pułaskiego w Krynicy jest możliwy dzięki współpracy samorządu powiatu nowosądeckiego i miasta Krynica – Zdrój. Przebudowywana jest nie tylko sama droga, ale też to, co jest pod ziemią. Powstaną tam także chodniki, oświetlenie uliczne i nowe odwodnienie.

QUIZ. Wakacyjna geografia Polski. Czy wiesz, które z TYCH miast leżą na Helu?
Pytanie 1 z 11
Czy Hel leży na Półwyspie Helskim?

To jednak nie jedyne miejsce na trasach powiatowych, gdzie trwają remonty. Drogowcy są też na trasie Łącko – Kicznia. Tam w miejscowości Kicznia powstaje chodnik. Na około 800 metrowym odcinku trzeba się liczyć ze zawężeniem jezdni, ruchem wahadłowym, a chwilami nawet całkowitym zamknięciu drogi.

Prezentacja oświetlenia ratusza
Galeria zdjęć 9

Utrudnienia na kierowców czekają też na powiatowej trasie Chełmiec – Naszacowice. To także przez budowę chodnika. Taka ścieżka powstaje w miejscowości Świniarsko. Prace potrwają tam długo, bo co najmniej do 15 października, Droga lokalnie będzie zwężana. Może też być wprowadzany ruch wahadłowy.

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

Nowy chodnik powstanie też w miejscowościach Rożnów i Roztoka Brzeziny. przy powiatowej trasie Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa. Tam prace ruszą w czwartek,  3 lipca. Utrudnienia będą na około 850 metrach. Roboty mają się zakończyć 28 listopada.

Kierowcom przypominamy, że w remoncie jest też zachodnia obwodnica Nowego Sącza. Drogowcy są na dwóch odcinkach. W miejscach, gdzie pracują ekipy droga jest zamknięta.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!