Na tory wraca Belianski Express. Pociąg znowu połączy Muszynę ze słowackim Popradem

Dariusz Ryś
2026-06-11 17:30

Ta wiadomość na pewno spodoba się tym, którzy lubią wycieczki koleją. Na tory wraca pociąg, którym z Muszyny - Zdroju będzie można dojechać do Popradu w słowackich Tatrach. Pierwsze kursy ruszają już 13 czerwca.

Na tory wraca Belianski Express. Pociąg znowu połączy Muszynę ze słowackim Popradem
Autor: Darek Ryś

Belianski Express na trasie Muszyna - Poprad Tatry będzie się pojawiał w każdy wakacyjny weekend. W sumie zaplanowano po dwa kursy. Rano i po południu. Wycieczka trwa około godziny i 40 minut.  Rozkład jazdy już można sprawdzać. 

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Rano z Muszyny pociąg wyjedzie o godzinie 10:00 a wieczorem o godzinie 18:00. Natomiast z Popradu w kierunku Muszyny pociąg będzie odjeżdżał o godzinie 07:29, a po południu o 15:29. Po drodze pociąg jedzie przez takie miejscowości jak Plaveč, Stará Ľubovňa, - Podolínec, Výh Spišská Belá, Kežmarok oraz Studený Potok.

Bilety w złotówkach można kupić bezpośrednio przed odjazdem pociągu na stacji Muszyna. Natomiast na pokładzie pociągu bilet też kupimy, ale już w euro. Przejazd całą trasą w jedną stronę kosztuje 25 złotych 80 groszy lub 6 euro.

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Pociąg Muszyna – Poprad jest uruchamiany latem i zimą. W minionych sezonach Belianski Express cieszył się bardzo dużą popularnością. Pociągiem chętnie podróżowali zarówno turyści z Polski, jak i Słowacji. W sezonie letnim skład pomiędzy Muszyną, a Popradem będzie kursował do końca sierpnia.

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