Fundacja Renovo podsumowała duży festiwal i zbiórkę pieniędzy

Michał Rejduch
2026-06-11 8:06

Takiej góry pieniędzy się nie spodziewali się. Fundacja Renovo, która w drugiej połowie maja zorganizowała w Wielogłowach koło Nowego Sącza Renovo Fest, podsumowała kwestę. Pieniądze pójdą na budowę domów dla dwóch rodzin z Sądecczyzny. Ile udało się zebrać?

Renovo Fest

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Autor: Fundacja Renovo/ Facebook Renovo Fest

Ile pieniędzy zebrano na Renovo Fest? 

Ponad 250 tysięcy złotych zebrała fundacja Renovo podczas festiwalu, który w drugiej połowie maja zorganizowała w Wielogłosach koło Nowego Sącza. Impreza trwała dwa dni. W jej trakcie odbyły się koncerty znanych gwiazd, wystąpił między innymi Sławomir, licytacje oraz zbiórka pieniędzy do puszek.

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Dla nas jest to bardzo dużo, ponieważ każdy projekt zaczynamy od zera.  Te pieniądze  nam bardzo pomogą w tych dwóch budowach, które niebawem zaczynamy. Bardzo się cieszymy w ogóle, że taka kwota się pojawiła i to nam bardzo pracę ułatwi. Projekty, które mamy zrobić, wymagają mnóstwa czasu i mnóstwa pieniędzy – mówi Łukasz Koczenasz z fundacji.

Komu pomaga Fundacja Renovo?

W styczniu informowaliśmy, że Fundacja Renovo z Nowego Sącza rusza z dwoma dużymi projektami. Chce ona wybudować dom dla jednej rodziny i dokończyć rozpoczętą już budowę dla drugiej. Obie pochodzą z regionu sądeckiego i znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Pani Dorota ma dwójkę synów z autyzmem, a pani Anna, która ma dwójkę własnych dzieci, jest też rodziną zastępczą dla czwórki innych dzieci. Obie rodziny mieszkają w małych wynajmowanych mieszkaniach. Pani Anna w 2018 roku rozpoczęła budowę domu, ale ze względów finansowych musiała ją przerwać. Pani Dorota z kolei ma ziemię, na której mogłaby wybudować dom, ale nie stać jej na budowę. Z pomocą przyszła Fundacja Renovo, która zdecydowała się na organizację ogromnego festiwalu, w którego trakcie chce zebrać pieniądze na wspomniane inwestycje. Jak szacują przedstawiciele fundacji potrzeba około półtora miliona złotych. Pierwsze prace przy budowie domów mają ruszyć już w te wakacje.

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