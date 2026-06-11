Fundacja Renovo podsumowała duży festiwal i zbiórkę pieniędzy

Ile pieniędzy zebrano na Renovo Fest?

Ponad 250 tysięcy złotych zebrała fundacja Renovo podczas festiwalu, który w drugiej połowie maja zorganizowała w Wielogłosach koło Nowego Sącza. Impreza trwała dwa dni. W jej trakcie odbyły się koncerty znanych gwiazd, wystąpił między innymi Sławomir, licytacje oraz zbiórka pieniędzy do puszek.

Dla nas jest to bardzo dużo, ponieważ każdy projekt zaczynamy od zera. Te pieniądze nam bardzo pomogą w tych dwóch budowach, które niebawem zaczynamy. Bardzo się cieszymy w ogóle, że taka kwota się pojawiła i to nam bardzo pracę ułatwi. Projekty, które mamy zrobić, wymagają mnóstwa czasu i mnóstwa pieniędzy – mówi Łukasz Koczenasz z fundacji.

Komu pomaga Fundacja Renovo?

W styczniu informowaliśmy, że Fundacja Renovo z Nowego Sącza rusza z dwoma dużymi projektami. Chce ona wybudować dom dla jednej rodziny i dokończyć rozpoczętą już budowę dla drugiej. Obie pochodzą z regionu sądeckiego i znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Pani Dorota ma dwójkę synów z autyzmem, a pani Anna, która ma dwójkę własnych dzieci, jest też rodziną zastępczą dla czwórki innych dzieci. Obie rodziny mieszkają w małych wynajmowanych mieszkaniach. Pani Anna w 2018 roku rozpoczęła budowę domu, ale ze względów finansowych musiała ją przerwać. Pani Dorota z kolei ma ziemię, na której mogłaby wybudować dom, ale nie stać jej na budowę. Z pomocą przyszła Fundacja Renovo, która zdecydowała się na organizację ogromnego festiwalu, w którego trakcie chce zebrać pieniądze na wspomniane inwestycje. Jak szacują przedstawiciele fundacji potrzeba około półtora miliona złotych. Pierwsze prace przy budowie domów mają ruszyć już w te wakacje.