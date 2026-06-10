Pierwsze osoby z pozytywnymi decyzjami w sprawie mieszkań w blokach STBS przy 29 listopada

Nowy Sącz. Dostali pozytywne decyzje w sprawie mieszkań w blokach STBS

Swoich nowych lokatorów za niedługo będą mieć nowe bloki STBS, które powstały przy ul. 29 listopada. Podczas uroczystości, którą zorganizowano w garażu bloków władze spółki oraz prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel wraz ze swoim zastępcą, Arturem Bochenkiem przekazali pozytywne decyzje o przyznaniu mieszkania na wynajem. Teraz lokatorzy mogą podpisać umowę ze spółką i jeszcze w tym miesiącu odebrać klucze. Po uroczystości przyszli lokatorzy poszli oglądać swoje mieszkania. Jak usłyszał nasz dziennikarz, zadowolenie było ogromne.

POSŁUCHAJ: przyszli lokatorzy nowych bloków STBS

To jest pierwsza grupa osób, które dostają z tak zwanej podstawowej listy. Te wnioski były sprawdzane przez trzy niezależne komisje. Robimy, to tak, żeby wszyscy byli pewni, że te mieszkania były przydzielone zgodnie z zasadami, jakie powinny panować przy tego typu naborze i że po prostu wszystko było dobrze zrobione. Nie ma pomyłek. 87 już dzisiaj osób będzie się cieszyło swoim szczęściem – mówił podczas uroczystości Jacek Żelasko, prezes Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

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Osoby z listy rezerwowej będą informowane o decyzji w sprawie przyznaniu mieszkania po 18 czerwca. Na nowych lokatorów czeka jeszcze 50 mieszkań. Łącznie w trzech segmentach jest 137 mieszkań o różnej powierzchni, które są wykończone. Osoby, które nie zakwalifikowały się na listę podstawową oraz rezerwową, również mają zostać o tym poinformowane w najbliższych tygodniach.