Przez ponad dwa lata znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

Michał Rejduch 7:21

Policjanci z Nowego Sącza zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który znęcał się nad swoją matką. Sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu nawet 5 lat za kratami.

i Autor: KMP Nowy Sącz/ Materiały prasowe