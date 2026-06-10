Przez ponad dwa lata znęcał się nad matką. Trafił do aresztu

Michał Rejduch
2026-06-10 7:21

Policjanci z Nowego Sącza zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który znęcał się nad swoją matką. Sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu nawet 5 lat za kratami.

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Autor: KMP Nowy Sącz/ Materiały prasowe

Gehenna kobiety trwała ponad dwa lata. Kiedy jej syn był pod wpływem alkoholu, często szarpał ją, bił, ubliżał i groził. Kilka dni temu policjanci zostali wezwani na interwencję do kolejnej domowej awantury. Wtedy zatrzymali 33-latka. Mężczyzna trafił na komendę Policji. Usłyszał zarzut znęcania się osobą najbliższą, za co grozi do 5 lat więzienia.

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Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mieszkańca Nowego Sącza na trzy miesiące. Policja przypomina, że osoby, które są ofiarami przemocy domowej, nie powinny się obawiać, prosić o pomoc. W tym celu warto skontaktować się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadomić odpowiednie służby. Obojętni nie powinni zostawać także świadkowie takiej przemocy.

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