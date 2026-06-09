Orbisfera w Starym Sączu już otwarta! Nowy park czeka na mieszkańców i turystów

Głównym elementem Orbisfery jest okrągła, zbudowana nad ziemią kładka spacerowa z czterema sferami tematycznymi. Są tam strefy energii, sensoryki, środowiska i zabawy, które pozwalają odkrywać otaczający nas świat naszymi zmysłami. Co ważne wszystko jest wykonane z naturalnych materiałów. Na miejscu jest też plac zabaw, piaskownica, a nawet plenerowa kuchnia, gdzie dzieci mogą bawić się w kucharzy i wykorzystywać dary natury. Coś dla siebie znajdą tam też ci, którzy chcą się zrelaksować czy wypocząć w ciszy.
Orbisfera jest już kolejną atrakcją turystyczną, którą Stary Sącz zbudował na Miejskiej Górze. Wszystko zaczęło się od małego punktu widokowego, później powstały tam ścieżki pieszo - rowerowe oraz leśne molo, które stało się turystycznym hitem Starego Sącza.
Oddaliśmy do użytku Orbisferę, miejsce, które jeszcze kilka lat temu było ambitną wizją, a dziś stało się jedną z najbardziej oryginalnych atrakcji turystycznych naszego regionu. Na Miejskiej Górze stworzyliśmy przestrzeń, która łączy naturę, edukację i nowoczesną rekreację. To doskonały przykład tego, jak współpraca ponad granicami może przynosić konkretne efekty i tworzyć miejsca służące mieszkańcom oraz odwiedzającym nasze miasta turystom. Kolejny raz pokazaliśmy, że warto myśleć nieszablonowo i realizować projekty, które wyróżniają nasze miasto na mapie regionu. Orbisfera jest tego najlepszym przykładem - mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza
Na tym jednak nie koniec, bo dzięki oszczędnościom po przetargach na Miejskiej Górze powstanie kolejne wyjątkowe miejsce. Będzie to klimatyczny punkt widokowy z drewnianymi podestami i siedziskami, a także nowoczesny schron inspirowany dawną skocznią narciarską.
Budowa Orbisfery kosztowała prawie 3 miliony złotych. Większą część pieniędzy na budowę udało się zdobyć z unijnych funduszy, dzięki współpracy Starego Sącza ze słowackim miastem Lewocza. Słowacy w ramach tego projektu przebudowali swój amfiteatr, który stanie się ważnym punktem na turystycznej mapie miasta.
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