Orbisfera w Starym Sączu już otwarta! Nowy park czeka na mieszkańców i turystów

Głównym elementem Orbisfery jest okrągła, zbudowana nad ziemią kładka spacerowa z czterema sferami tematycznymi. Są tam strefy energii, sensoryki, środowiska i zabawy, które pozwalają odkrywać otaczający nas świat naszymi zmysłami. Co ważne wszystko jest wykonane z naturalnych materiałów. Na miejscu jest też plac zabaw, piaskownica, a nawet plenerowa kuchnia, gdzie dzieci mogą bawić się w kucharzy i wykorzystywać dary natury. Coś dla siebie znajdą tam też ci, którzy chcą się zrelaksować czy wypocząć w ciszy.

Posłuchaj materiału reportera Radia ESKA Małopolska

Orbisfera jest już kolejną atrakcją turystyczną, którą Stary Sącz zbudował na Miejskiej Górze. Wszystko zaczęło się od małego punktu widokowego, później powstały tam ścieżki pieszo - rowerowe oraz leśne molo, które stało się turystycznym hitem Starego Sącza.

Oddaliśmy do użytku Orbisferę, miejsce, które jeszcze kilka lat temu było ambitną wizją, a dziś stało się jedną z najbardziej oryginalnych atrakcji turystycznych naszego regionu. Na Miejskiej Górze stworzyliśmy przestrzeń, która łączy naturę, edukację i nowoczesną rekreację. To doskonały przykład tego, jak współpraca ponad granicami może przynosić konkretne efekty i tworzyć miejsca służące mieszkańcom oraz odwiedzającym nasze miasta turystom. Kolejny raz pokazaliśmy, że warto myśleć nieszablonowo i realizować projekty, które wyróżniają nasze miasto na mapie regionu. Orbisfera jest tego najlepszym przykładem - mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza

Na tym jednak nie koniec, bo dzięki oszczędnościom po przetargach na Miejskiej Górze powstanie kolejne wyjątkowe miejsce. Będzie to klimatyczny punkt widokowy z drewnianymi podestami i siedziskami, a także nowoczesny schron inspirowany dawną skocznią narciarską.

19

Budowa Orbisfery kosztowała prawie 3 miliony złotych. Większą część pieniędzy na budowę udało się zdobyć z unijnych funduszy, dzięki współpracy Starego Sącza ze słowackim miastem Lewocza. Słowacy w ramach tego projektu przebudowali swój amfiteatr, który stanie się ważnym punktem na turystycznej mapie miasta.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!