Szykuje się remont w hali MOSiR. Będzie nowy parkiet i tablica do wyświetlania wyników

Remont w hali MOSiR w Nowym Sączu

Remont parkietu jest konieczny. Obecny ma ponad 20 lat, w wielu miejscach jest już mocno zniszczony. Część desek będzie trzeba wymienić na nowe. Powierzchnia zyska nowy lakier, a także nowe linie, tak, żeby boisko służyło wielu dyscyplinom sportowym. Takie prace oznaczają jednak zamknięcie hali na kilka tygodni. Remont ma się rozpocząć w połowie wakacji. Wszystko będzie gotowe na początku września. Hala zyska także nowe drzwi wejściowe oraz tablicę wyświetlającą wyniki.

Ta tablica to już historia tej hali. Od ponad 20 lat wisi i od ponad roku nie działa. Wymienimy ją na nową. Będzie to nowoczesna, multimedialna tablica, obsługiwana bezprzewodowo. Podpisaliśmy też umowę na wymianę drzwi przeciwpożarowych. Te, które są, nie spełniają już norm, mają ponad 20 lat. Planujemy wymianę ośmiu par drzwi – wyjaśnia Wojciech Luberadzki, dyrektor MOSiR Nowy Sącz.

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Prace będą kosztować około pół miliona złotych.