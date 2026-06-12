"Aktywne wakacje" w Nowym Sączu. Nowa propozycja miasta na dwa miesiące wolnego

Wakacje w Nowym Sączu. Młodzi mieszkańcy miasta nie będą się nudzić

„Aktywne wakacje” zastąpiły coroczną akcję „Bezpieczne wakacje”. Zmienia się nie tylko nazwa, ale też forma, w jakiej odbywać się będą zapisy na poszczególne warsztaty. Rodzice będą mogli to zrobić online na stronach internetowych instytucji, które organizują zajęcia. Warsztaty są też częściowo odpłatne, gównie te, które odbywają się w ramach półkolonii i trwają cały dzień. Za opłatę dzieci mają zapewnione wyżywienie oraz wycieczki w różne miejsca.

„Aktywne wakacje”, to szereg wydarzeń, szereg spotkań, szereg ofert dla dzieci i młodzieży przez cały okres lipca i sierpnia. Nowy Sącz zawsze był i zawsze będzie przygotowany dla naszych najmłodszych i ta oferta z roku na rok będzie coraz lepsza. W tym roku jest niezwykle ciekawa. Dołączył do nas Pałac Młodzieży, Miejski Ośrodek Kultury, Świetlice Środowiskowe, MOSiR, oraz Sądecka Biblioteka Publiczna. W a każdej z tych jednostek będą poszczególne informacje o „Aktywnych wakacjach”, o sposobach zapisywania dzieci oraz o rekrutacji i dostępnych terminach. Proszę śledzić strony internetowe, proszę korzystać z telefonów do urzędu i do poszczególnych jednostek i już zapisywać dzieci — wyjaśnia zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek.

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W tym roku w trakcie akcji „Aktywne wakacje” młodzi mieszkańcy Nowego Sącza mogą brać udział w zajęciach plastycznych, teatralnych tanecznych, czy związanych z literaturą. Poza tym w ramach półkolonii zaplanowano wycieczki między innymi do Sądeckiego Bartnika, do Krynicy, Rytra, Laskowej czy parku wodnego w Starym Sączu. Będą też warsztaty robienia pizzy.