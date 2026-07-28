56 milionów na rewitalizację Rynku Maślanego. Prace ruszą w tym roku!

Nowy Sącz. Rewitalizacja Rynku Maślanego coraz bliżej
Przebudowa obejmie nie tylko sam plac targowy, ale też jego otoczenie, budynek dawnej straży pożarnej, a także ulicę Sobieskiego, która ma być przebudowana i wyprostowana, tak, aby łączyła się bezpośrednio z ulicą Długosza. Teren placu zostanie uporządkowany, unowocześniony i dostosowany do potrzeb mieszkańców i handlujących. Pojawi się tu nowa nawierzchnia, wiaty handlowe, lady kupieckie oraz teren zielony. Zmieni się również budynek po dawnej straży pożarnej. Ma on zyskać nowe funkcje, między innymi wystawiennicze, edukacyjne i warsztatowe. Historyczna wieża ma zostać zachowana. Na początku sierpnia miasto chce ogłosić przetarg na projekt i budowę, który rozstrzygnie we wrześniu. W październiku mają zacząć się pierwsze prace.
Zmian będzie całe mnóstwo. Już w tym roku pierwsze, czyli prostowanie ulicy Sobieskiego, bo od tego zaczynamy. Tak, żeby do końca roku bezpiecznie plac targowy mógł normalnie funkcjonować. Natomiast będą trwały prace budowlane związane z prostowaniem ulicy, jak i budową chodników po obu stronach, oświetlenia ulicznego, przejść i całej infrastruktury pod drogę. Na przełomie roku 2026 i 2027 chcemy uruchomić przeprowadzkę kupców z Rynku Maślanego na teren nowego placu targowego, czyli na teren Starej Sandecji. Do końca bieżącego roku chcemy przygotować tenże plac pod ich potrzeby. W pierwszej kolejności musimy zastosować jakąś podbudowę. Do tego oczywiście przeniesione bądź wybudowane na nowo miejsca targowe, przyłącz wody, miejsce administracyjne do obsługi placu i miejsca parkingowe dla wszystkich korzystających – wyjaśnia zastępca prezydenta Nowego Sącza, Artur Bochenek.
Projekt „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji poprzez zagospodarowanie terenu Rynku Maślanego w Nowym Sączu” realizowany przez miasto Nowy Sącz otrzyma w sumie 56,5 mln zł dofinansowania, w tym ponad 55 mln zł z programu FEM 2021–2027. Całkowita wartość inwestycji przekracza 90 mln zł.
Miejsca takie jak Rynek Maślany tworzą charakter miasta. Dlatego zależy nam, aby po rewitalizacji zachował swój wyjątkowy klimat, a jednocześnie stał się przestrzenią nowoczesną i jeszcze lepiej odpowiadają na potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców oraz wszystkich odwiedzających Nowy Sącz. Wierzę, że ta inwestycja będzie impulsem do dalszego rozwoju tej części miasta – podkreśla marszałek Łukasz Smółka.
W trakcie remontu Rynku Maślanego wyremontowany ma zostać także parking. Pojawią się wygodne miejsca postojowe, stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych i miejsca dla niepełnosprawnych. Cała rewitalizacja Rynku Maślanego zakończy się jesienią 2028 roku.