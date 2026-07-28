Małoposka boryka się z brakiem nauczycieli. Jak z tym problemem poradził sobie Nowy Sacz?

Wakaty nauczycielskie. Jak wygląda sytuacja w Nowym Sączu?

Do rozpoczęcia roku szkolnego został nieco ponad miesiąc. To tez czas dla dyrektorów szkół na zapełnienie wakatów. W Małopolsce problem jest poważny, bo brakuje nawet 2400 nauczycieli. Również braki są w Nowym Sączu, ale miasto poradziło sobie z tą sytuacją. Jak zapewniają urzędnicy, nie będzie takiej sytuacji, żeby we wrześniu brakowało nauczycieli.

W Nowym Sączu nie mamy na tę chwilę problemu, jeżeli chodzi o wolne etaty dla nauczycieli. Wiem, że wszystkie media ogólnopolskie podają informacje, że brakuje nauczycieli w Polsce, w Małopolsce. Natomiast w Nowym Sączu mamy wszystkie wakaty zapewnione przez nauczycieli. Pojawiły się problemy z nauczycielami fizyki i z nauczycielami chemii. My ten problem w ten sposób rozwiązujemy, że proponujemy godziny dodatkowe nauczycielom emerytom. Czy na przykład dajemy nauczycielom zgodę, żeby uczyli w dwóch lub trzech szkołach – wyjaśnia zastępca prezydenta Nowego Sącza, Bożena Borkowska.

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Nowy Sącz. Dobry nabór do szkół na rok szkolny 2026/27

Władze miasta są zadowolone z naboru do szkół na nowy rok. W podstawówkach jest on na poziomie zeszłego roku, za to więcej uczniów będzie w szkołach średnich. W nowym roku szkolnym utworzone zostaną cztery oddziały więcej niż rok temu. Wpłynęła na to popularność szkół średnich, które wybierają nie tylko uczniowie z powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego, ale też z Podhala.