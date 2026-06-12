Coraz bliżej do budowy nowego mostu na Dunajcu w gminie Łącko

O kontrakt walczyło w sumie 16 firm. Najtańszą ofertę wyceniono na prawie 16 milionów złotych, a najdroższą na ponad 22 miliony złotych. Powiatowy Zarząd Dróg wybrał wykonawcę, który zaproponował najniższą cenę oraz 10 - letni okres rękojmi i gwarancji jakości.

Mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba

Jeżeli nie będzie odwołań, to umowa z firmą, która przetarg wygrała będzie podpisana już za kilka dni. Natomiast na budowę nowej przeprawy wykonawca będzie miał 24 miesiące. Nowy most pomiędzy Jazowskiem, a Obidzą będzie miał ponad 130 metrów długości i około 15 metrów szerokości. Będą dwa pasy ruchu, ścieżka rowerowa, chodnik i nowe oświetlenie.

Powiatowy Zarząd Dróg z Nowego Sącza zapewnia, że dla kierowców i mieszkańców utrudnień nie będzie, bo cały czas będzie można przejeżdżać starym mostem. Będzie on wyburzony dopiero po wybudowaniu nowej przeprawy.

Podobny most samorząd powiatu nowosądeckiego chce też zbudować w Dolinie Popradu. Taką przeprawę zaplanowano w gminie Rytro na trasie Sucha Struga – Głębokie. Most powstanie powyżej starej przeprawy, będzie szerszy z chodnikami, ścieżką rowerową i oświetleniem. Wykonawcę dla tej przeprawy PZD też chce wybrać w najbliższym czasie.

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W ostatnich latach na drogach, którymi zarządza powiat nowosądecki przebudowano już kilka mostów. Między innymi w miejscowości Berest, w Klęczanach czy w miejscowości Zagorzyn.

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