Uwaga kierowcy. Przez Sądecczyznę przejedzie wyścig kolarski. Będą utrudnienia w ruchu

Blisko 200 kolarzy z całego świata wystartowało w 64 edycji Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Trasa jednego z etapów będzie przebiegała także przez Sądecczyznę. Dlatego kierowcy z tego regionu muszą przygotować się na chwilowe utrudnienia w ruchu. Tak będzie w niedzielę, 14 czerwca.
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Na teren powiatu nowosądeckiego kolarze wjadą około godziny 13:20 w Olszanie, a następnie przejadą przez Olszankę, Naszacowice, Gołkowice Dolne, Mostki i Stary Sącz. W tym mieście zawodnicy pojadą ulicami Józefa Piłsudskiego, Stefana Batorego, przez Rynek, Jana III Sobieskiego, Nową, Partyzantów, a potem dalej przez Przysietnicę, Moszczenicę Wyżną, Skrudzinę i Gaboń. Metę wyścigu zaplanowano na szczycie góry Przehyba.
Wyścig będzie odbywać się przy ruchu częściowo ograniczonym, wstrzymywanym przez umundurowanych policjantów na czas przejazdu zawodników. Apelujemy, gdy to tylko możliwe, o wybranie alternatywnej trasy, a w przypadku konieczności poruszania się drogami, na których odbywa się wyścig, prosimy o stosowanie się do poleceń służb – mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu
Zanim zawodnicy pojawią się w regionie sądeckim, wcześniej przejadą także przez powiat nowotarski, bo start III etapu zaplanowano na godzinę 10:15 w Rabce Zdroju. Cała trasa będzie liczyć prawie 160 kilometrów. Zawodnicy wyjadą z Rabki Zdroju, a potem pojadą przez Skomielną Białą – Naprawę – Tenczyn – Lubień – Kasinkę Małą – Mszanę Dolną – Mszanę Górną – Łętowe – Wilczyce – Jurków – Chyszówki – Słopnice – Limanową – Siekierczynę – Roztokę – Łukowicę – Jastrzębie – Młyńczyska – Stara Wieś - Limanową – Siekierczynę – Roztokę – Łukowicę – Jastrzębie, a później przez wspomnianą już Olszanę wjadą na teren powiatu nowosądeckiego.
Tegoroczny Małopolski Wyścig Górski będzie zabezpieczać prawie 300 policjantów, którzy będą dbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, a także będą zabezpieczali najważniejsze miejsca na trasie wyścigu.
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