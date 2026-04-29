Magię kina będzie można poczuć na Górze Parkowej. Powstała tam nowa atrakcja dla turystów

W nowym miejscu na turystów będą czekać nowoczesne scenografie i dekoracje z efektami multimedialnymi. Goście spotkają tam kultowe postacie minionej epoki, a także popularnych bohaterów kina retro i świata kultury. Nie zabraknie też akcentów lokalnych, bo atrakcja przypomni o historii Krynicy-Zdroju, która już w latach 30 była królową sportów zimowych.

Nasza nowa atrakcja na Górze Parkowej to połączenie sentymentalnych lat 30 z technologią jutra. Zależało nam na stworzeniu miejsca, które zaangażuje wszystkie zmysły i pozwoli odwiedzającym na chwilę zapomnieć o teraźniejszości, bawiąc się formą, iluzją i klimatem retro - mówi Łukasz Garlak z zarządu Grupy PKL

Mówi Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych

Nową atrakcję na Górze Parkowej będzie można zwiedzać już od 1 maja. Przy tej okazji na szczycie góry na turystów będzie czekać wiele atrakcji. Dzieci będą mogły brać udział warsztatach tworzenia wielkich baniek mydlanych. Na miejscu będzie także balonowe zoo czy strefa malowania twarzy. Na Górze Parkowej nie zabraknie tez barwnych postaci, w tym mima wcielającego się w rolę Charliego Chaplina, zwinnych szczudlarzy oraz zabawnych żonglerów.

Polskie Koleje Linowe swój ośrodek na Górze Parkowej rozbudowują już od dłuższego czasu. W styczniu tego roku na szczycie otwarto ponad 30 metrową wieżę widokową. Kilka miesięcy wcześniej na zboczu Góry Parkowej PKL zakończyły budowę polany muzyki i światła. Powstały tam alejki spacerowe, a także przeróżne kwiatowe rzeźby, ozdoby i postacie w stylu retro.

Wcześniej PKL odnowiły też stacje dolną kolejki oraz historyczne i oryginalne wagony kolei linowo-terenowej, które wożą turystów na Górę Parkową. Przebudowano też budynek górnej stacji, gdzie wyremontowano tarasy oraz odnowiono wnętrza restauracji i kawiarni.

