Nowe znaki pojawiły się na szlakach w Piwnicznej. Czy turyści posłuchają?

Montaż nowych znaków informacyjnych z hasłem „Śmieci zabierz ze sobą” już się zaczął. Na początek takie tablice pojawią się na tych szlakach turystycznych oraz w miejscach, które są trudne do utrzymania w czystości.

To rozwiązanie wpisuje się w coraz popularniejszy trend w turystyce – odpowiedzialnego korzystania z natury. Coraz więcej gmin i regionów turystycznych w Polsce oraz Europie odchodzi od ustawiania koszy w trudno dostępnych miejscach, stawiając na edukację i świadomość odwiedzających – mówi Tomasz Michałowski burmistrz Piwnicznej

Władze Piwnicznej zdecydowały się na taki krok, bo w wielu lokalizacjach regularne opróżnianie koszy jest bardzo utrudnione. Często wymaga użycia specjalistycznego sprzętu lub ręcznego transportu. Pozostawione odpady nie tylko szpecą krajobraz, ale też są groźne dla przyrody oraz dzikich zwierząt.

Dlatego stawiamy na rozwiązanie proste i skuteczne. Zabierz ze sobą to, co przyniosłeś w góry. Przy tej okazji dziękuję wszystkim turystom i mieszkańcom, którzy dbają o Piwniczną-Zdrój i jej wyjątkową przyrodę - dodaje Michałowski

Tablice z hasłem„Śmieci zabierz ze sobą” będzie można spotkać w w kilku miejscach. Pięć pierwszych już zamontowano. Między innymi na Eliaszówce, w Parku Węgielnik czy na Niemcowej przy kapliczce.

