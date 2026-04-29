Duże zmiany od maja. Do skansenu wejdziemy tylko od ul. Lwowskiej. Bilety będą droższe

Wejście do skansenu tylko od ul. Lwowskiej

Muzeum Ziemi Sądeckiej zapowiedziało zmiany w funkcjonowaniu Sądeckiego Parku Etnograficznego. W związku z budową nowego budynku, wejście na ekspozycję od strony ul. Długoszowskiego nie będzie możliwe w tym sezonie. W jego rejonie powstaje nowy pawilon obsługi turystów.

Ze względów bezpieczeństwa, ale też pewnego komfortu zwiedzania te zmiany muszą nastąpić. Zmiana ta będzie trwała nieco dłużej, bo to do kolejnego roku. W momencie, kiedy pewne działania inwestycyjne zostaną zakończone tam przy wejściu od ul. Długoszowskiego, wtedy znowu będziemy mogli państwa zaprosić również do tego wejścia. Natomiast na chwilę, od 1 maja zapraszamy wejściem na teren Sądeckiego Parku Etnograficznego, na jego ekspozycję do ul. Lwowskiej 226 - zapowiedział Sławomir Czop, zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Sądeckiej.

Skansen w Nowym Sączu

Muzeum Ziemi Sądeckiej podnosi ceny biletów

To nie jedyna zmiana od 1 maja, jaka czeka na odziewających Muzeum Ziemi Sądeckiej. Drożeją bilety wstępu na muzealne ekspozycje. Podwyżki nie są duże. W zależności od ekspozycji za bilet zapłacimy złotówkę lub dwa złote więcej niż do tej pory. Takie rozwiązanie jest konieczne.

Powodem podwyżek jest inflacja. Te ceny wszędzie, idą do góry. My naprawdę tak symbolicznie stosujemy tę podwyżkę. Jest to związane z pewnymi kwestiami księgowymi, wskaźników, o które nas pyta nasz organizator. To też jest bardzo ważne, żeby osiągnąć jakiś wpływ do skansenu i do miasteczka. Ponosimy coraz większe wydatki, więc my musimy także patrzeć na to w takim kontekście – wyjaśnia dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej, Robert Ślusarek.

1 maja w Sądeckim Parku Etnograficznym i Miasteczku Galicyjskim rusza sezon turystyczny. Będzie można zajrzeć do wnętrza obiektów, o których opowiedzą przewodnicy. Impreza potrwa od godziny 10 do 18.