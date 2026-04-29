Urzędomat Starostwa Powiatowego stanął w Nowym Sączu. Na razie nie działa

Nowy Sącz. Pierwszy urzędomat Starostwa Powiatowego

Lokalizację wybrano nie przypadkowo. Budynek przy ulicy Kościuszki znajduje się przy centrum miasta, łatwo tu dojechać samochodem, a jednocześnie w godzinach szczytu nie ma tu większych korków. Miejsce to jest dostępne także w godzinach wieczornych oraz w weekendy i święta. Niebawem urzędomat zacznie działać. Na początek ma być dostępny głównie do obsługi osób, które załatwiają różne sprawy w wydziale komunikacji.

Chodzi o to, żeby usprawnić dostęp do urzędu. Głównie chodzi nam o komunikację, która jest najbardziej obłożona i w tym kierunku idziemy, więc te podstawowe rzeczy związane z komunikacją. Czyli prawo jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne. Nie będzie trzeba dwa razy przychodzić do urzędu, wystarczy raz, a potem sobie można odebrać w urzędomacie. One działają podobnie jak paczkomaty. Patent dostanie kod SMS-em, podejdzie, wpisze i odbierze sobie przesyłkę, która będzie monitorowana elektronicznie. – mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba.

Podobny urzędomat ma stanąć też w Starym Sączu w pobliży filii starostwa powiatowego. W 2025 roku ponad 54 tysiące spraw załatwiono w filiach starostwa powiatowego, które są zlokalizowane w Starym Sączu, Grybowie, Łososinie Dolnej oraz w Krynicy-Zdrój.