Pociągi wróciły na trasę Nowy Sącz - Marcinkowice. Mieszkańcy się cieszą!

Dariusz Ryś
2026-06-14 13:30

Na ten dzień mieszkańcy regionu sądeckiego czekali bardzo długo. Pierwsza część nowej linii kolejowej, która w przyszłości Nowy Sącz połączy z Krakowem jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic w gminie Chełmiec. Pociągi na tą trasę wyjechały w niedzielę, 14 czerwca.

Wróciły Pociągi na linię Nowy Sącz - Marcinkowice
Autor: Darek Ryś

Po przebudowanej, prawie 10 kilometrowej trasie Nowy Sącz – Marcinkowice kursują pociągi spółki POLREGIO. Składy zatrzymują się na 3 przystankach. To Nowy Sącz Miasto, Nowy Sącz Chełmiec i Marcinkowice. W rozkładzie jazdy w dni robocze jest 12 pociągów, a w weekendy oraz święta 9. Przejazd całej trasy trwa około 11 minut, a pociągi mogą się tam rozpędzać nawet do 120 kilometrów na godzinę.

Mówią wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak i wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek
Mediateka.pl

Pieniądze na uruchomienie połączeń kolejowych na odcinku Nowy Sącz-Marcinkowice wykłada samorząd województwa małopolskiego. Rozkład jazdy jest tak przygotowany żeby, pasażerowie z tego kierunku mogli łatwo przesiąść się do pociągów w stronę Stróż i Piwnicznej.

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W sumie pomiędzy stacją Nowy Sącz. a bocznicą Klęczany. Wymieniono ponad 12 kilometrów torów. Nad Dunajcem powstał nowy most kolejowy, a przy ulicy Kolejowej i Krakowskiej w Nowym Sączu bezkolizyjne skrzyżowania. Piesi mogą bezpiecznie przechodzić na drugą stronę torów dzięki przejściom podziemnym przy ulicy Axentowicza i Wolskiej. W Nowym Sączu i Rdziostowie powstały też ściany oporowe i betonowe konstrukcje, które zabezpieczają linię kolejową.  

Mówią pasażerowie jednego z pierwszych pociągów na trasie Nowy Sącz - Marcinkowice
Mediateka.pl

Podróżni mogą wsiadać do pociągów z nowoczesnych peronów. Przebudowano też przystanki Nowy Sącz Chełmiec i Nowy Sącz Miasto, a w Marcinkowicach powstała dwuperonowa stacja kolejowa, wyposażona w przejście podziemne. Wszystkie obiekty są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W następnych miesiącach pociągi mają pojawiać się w kolejnych miejscowościach, które są na trasie w kierunku Krakowa. Wiosną 2027 roku pociągiem będzie można dojechać z Marcinkowic do Męciny, a później dalej także do Limanowej.

Mówi Maciej Kaczorek ze spółki Polskie Linie Kolejowe
Mediateka.pl

Trasa kolejowa Nowy Sącz – Marcinkowice jest częścią nowej sieci, która region sądecki, limanowski i Podhale połączy z Krakowem. Oprócz przebudowanej i zelektryfikowanej 75 kilometrowej trasy Nowy Sącz - Chabówka powstanie też 58 kilometrów nowej linii, która połączy Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Na całym odcinku budowane są nie tylko nowe tory, ale też stacje, przystanki, mosty wiadukty i tunele. Najszybsze pociągi po nowej trasie będą mogły jeździć z prędkością do 160 kilometrów na godzinę.

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Dziś prace budowlane trwają na kilku odcinkach. Między innymi pomiędzy Klęczanami, a Limanową, Limanową, a Tymbarkiem, a także na odcinku, który biegnie w kierunku Chabówki. Cała linia ma być gotowa do 2030 roku. Budowa kosztuje prawie 3,5 miliarda złotych.

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Wróciły pociągi na trasę Nowy Sącz - Marcinkowice
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Kiedy wszystkie fragmenty nowej linii będą gotowe, to najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków – Nowy Sącz w około 60 minut. Natomiast podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie około 90 minut.

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