Maturzyści z Nowego Sącza zakończyli rok szkolny

Na zakończenie roku szkolnego wybraliśmy się do I LO. Uroczystość odbyła się w Małopolskim Centrum Kultury Sokół. W tej szkole naukę właśnie zakończyło 299 osób. Większość z nich nie kryła wzruszenia. Zaznaczali, że będzie im brakowało wspólnych spotkań na szkolnych korytarzach czy inicjatyw, a także nauczycieli. Wychowawcy klas maturalnych także z łezką w oku wspominali ostatnie cztery lata.

Jest trochę nostalgii na pewno. Przez te cztery lata zdążyliśmy się mocno zżyć. Przychodziły do nas dzieci, zaraz po podstawówce, a mamy teraz już młodych dorosłych, których trzeba wypuścić świat. Niech idą swoją drogą i niech się realizują. Wiadomo, że są takie sytuacje, które zostaną z nami na dłużej. To są cztery lata, więc to jest kawał życia. Przede wszystkim dla nich, ale dla nas też. – powiedziała nam Kamila Kamińska, wychowawczyni jednej z klas maturalnych w I LO. Zżyliśmy się przez te cztery lata, pracowaliśmy wspólnie, jeździliśmy na wycieczki, codziennie się spotykaliśmy. No to jest jakaś więź, to jest jakaś relacja. Różne emocje nam towarzyszą, ale przede wszystkim jakaś taka nostalgia. Ja myślę, że najbardziej w pamięci zostaną nam wycieczki szkolne, bo zorganizowałem dla mojej klasy wycieczkę edukacyjną do Londynu, do Wiednia. Na pewno też wigilie klasowe, rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego – dodaje wychowawca innej klasy maturalnej w I LO, Przemysław Ligęza.

Matury rozpoczną się 4 maja i potrwają przez miesiąc, potem tegoroczni maturzyści będą mieć okazję do odpoczynku, bo do nauki wrócą dopiero w październiku. O ile pójdą na studia.