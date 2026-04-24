Wiemy, kiedy odkopana zostanie kapsuła czasu w Nowym Sączu

Kapsuła czasu w Nowym Sączu. Co w niej się znajduje?

9 maja odkopana zostanie kapsuła czasu w Nowym Sączu. Ostatnie 25 lat przeleżała pod ziemią, tuż przy ratuszu. Postawiono na niej głaz z pamiątkowa tablicą, że w tym miejscu znajduje się przystanek czasu. Wyjęcie jej będzie połączone z uroczystością otwarcia budynku ratusza po remoncie. Kapsułę zakopano za czasów prezydentury Andrzeja Czerwińskiego. Jak powiedział Radiu Eska były prezydent, pomysł wyszedł od ówczesnego jego zastępcy, Piotra Pawlika. Miasto zleciło wykonanie specjalnej szczelnej beczki, do której będzie można włożyć pamiątki z tamtego czasu. Były prezydent nie chciał nam dokładnie zdradzić, co znalazło się w środku, bo nie chciał psuć niespodzianki przy otwarciu pojemnika. Powiedział jedynie, co on włożył.

Zdjąłem z reki swój zegarek i włożyłem go do kapsuły. Miałem do niego sentyment. Na tamten czas to był bardzo nowoczesny elektroniczny zegarek. Był on dobrej marki. Zegarek był na baterie, więc liczę na to, że po jej wymianie znowu będzie chodził. Poza tym znalazły się tam przedmioty codziennego użytku, używane przez mieszkańców Nowego Sącza. Nie chce zdradzać dokładnie, co to było – powiedział Radiu Eska Andrzej Czerwiński.

Odkopanie kapsuły czasu i otwarcie jej prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel zapowiedział na 9 maja o godzinie 13:00. Tego samego dnia ma zostać zakopana nowa kapsuła, z nowymi pamiątkami z tego roku. Na razie nie wiadomo, co tam się znajdzie.