Rusza remont ulicy Starowiejskiej. Będą utrudnienia!

Roboty na ulicy Starowiejskiej w Małej Wsi w gminie Chełmiec mają trwać około 2 tygodni. Wszystko zależy jednak od pogody. Władze gminy liczą, że ruch ponownie wróci tam 8 maja. Na czas prac ulica Starowiejska będzie zamknięta, a samochody będą kierowane objazdami. Głównie przez ulicę Krakowską i Papieską.

W planie jest wymiana uszkodzonych warstw podbudowy, wymiana nawierzchni asfaltowej, a także naprawa poboczy - mówi Stanisław Kuzak wójt gminy Chełmiec

Prace na ulicy Starowiejskiej po stronie gminy Chełmiec oznacza problemy nie tylko dla kierowców czy pieszych, ale też dla pasażerów autobusów MPK. Do odwołania linia numer 34 będzie kursować objazdem przez ulicę Krakowską i Papieską. Przystanki Starowiejska – Cmentarz, Starowiejska – Klonowa, Starowiejska – Witkacego, Mała Wieś ulica Starowiejska - ulica Fiołkowa w czasie remontu będą zamknięte.

Remont ulicy Starowiejskiej utrudni życie nie tylko mieszkańcom samej Małej Wsi, bo tą ulice bardzo często wybierali kierowcy, którzy chcieli skrócić sobie drogę w kierunku Świniarska czy Podegrodzia. Ulicą Starowiejską można było ominąć często zatłoczone ulice Krakowską czy Papieską.

