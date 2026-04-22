Piwnice Sądeckiej Biblioteki Publicznej zamienią się w escape room

Uczestnicy będą mieć na to tylko 40 minut. Podpowiedzią mają być książki, które znajdą się w zamkniętym pomieszczeniu. Będzie to literatura francuska. Jak zapewniają organizatorzy gry, nie trzeba wykazywać się jej znajomością, bo w książkach uczestnicy znajdą wiele podpowiedzi. Czasu na odwiedzenie escape roomu nie będzie dużo. Ma on być czynny tylko od czwartku, 23 kwietnia do soboty, 25 kwietnia.

W grupie maksymalnie do 4 osób, uczestnicy wkraczają do specjalnie przygotowanego pomieszczenia inspirowanego Francją i jej literaturą. Do dyspozycji mają 40 minut, krótkofalówkę i własną głowę. Zadanie jest jedno — wydostać się z komnaty, rozwiązując serię zagadek ukrytych w różnych zakamarkach sali. Muszą wykazać się sprytem, spostrzegawczością oraz znajomością tropów literackich i logicznych. Każda rozwiązana zagadka przybliży do odkrycia tajemnicy pokoju i upragnionego wyjścia. Będziemy czuwać nad uczestnikami z zewnątrz – obserwując, słuchając i w razie potrzeby podpowiadając przez krótkofalówkę – mówi Dorota Wcześny z Sądeckiej Biblioteki Publicznej.

Spośród wszystkich grup biorących udział w zabawie biblioteka wyłoni zwycięską drużynę, która wydostała się z komnaty zagadek w jak najkrótszym czasie. Do escape roomu obowiązują zapisy. Można to zrobić pod numerami 18 443-87-52 lub 18 443-83-02, a także pod adresem [email protected]. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu „Literatura bez granic” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.