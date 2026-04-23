Kończy się remont ratusza w Nowym Sączu. Wiadomo kiedy otwarcie!

Razem z wiosną mocno przyspieszyły prace wykończeniowe przy remoncie ratusza w Nowym Sączu. Roboty, które trwały wewnątrz są już praktycznie skończone. Teraz trwa tam urządzanie i meblowanie biur i innych pomieszczeń. Dużo dzieje się też na zewnątrz.

W tym dniu odnowiony ratusz będzie można zwiedzać w grupach między godziną 10:00, a 13:30. Na miejscu będzie przewodnik, który opowie ciekawe historie związane z naszym ratuszem. O godzinie 13:00 wykopiemy Kapsułę Czasu, którą zakopano 25 lat temu, a potem zakopiemy bieżącą. Natomiast od godziny 14:00 do 16:00 zapraszamy na biesiadę regionalną, a potem na spotkanie z muzyką na żywo. W niedzielę, 10 maja zapraszam na "Koncert u Prezydenta", który będzie pierwszym koncertem w odnowionym ratuszu - mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

Nowy wygląd dostaje między innymi otoczenie ratusza, a także wejście główne oraz schody. Sadzone są krzewy i zieleń, które to miejsce będą zdobić. Miasto podało też datę, kiedy efekty prac fachowców będzie można zobaczyć na własne oczy. Na mieszkańców miasta i turystów odnowiony ratusz będzie czekał w sobotę, 9 maja.

Remont nowosądeckiego ratusza ruszył wiosną 2024 roku. Fachowcy zabrali się między innymi za elewację budynku, dach, okna oraz drzwi, zabezpieczono też fundamenty. Prace kosztują około 20 milionów złotych. Większą część pieniędzy na remont ratusza Nowy Sącz dostał z rządowego programu Polski Ład.

Dużą nowością jest winda, którą dostaniemy się na wyższe piętra ratusza. Odnowiono też piwnice, klatki schodowe i pomieszczenia biurowe. Wymieniono wszystkie instalacje oraz sieci. Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowano także toalety.

Na czas prac prawie wszyscy urzędnicy, którzy pracowali w ratuszu przenieśli się do tymczasowych biur urządzonych w Domu Gotyckim przy ulicy Lwowskiej. Teraz powoli wracają. W odnowionych pomieszczeniach działają już kasy urzędu.

Władze Nowego Sącza chcą też zmienić całe otoczenie ratusza. Na miejskim rynku ma być mniej betonu, a więcej zieleni. W planie jest budowa nowego placu zabaw, a także przebudowa fontanny.

