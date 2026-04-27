Mieli zbyt ciężką nogę! Na razie za kierownicę nie wsiądą

Akcję wymierzoną w piratów drogowych policjanci z nowosądeckiej komendy zorganizowali między 12, a 23 kwietnia na terenie Boguszy, Stróż, Kadczy, Jazowska, Zabrzeży, Gródka nad Dunajcem i Mokrej Wsi, W sumie uprawnienia do kierowania pojazdami zabrano aż dziewięciu kierowcom, którzy rażąco zlekceważyli obowiązujące tam limity prędkości.

Niechlubny rekordzista, 18 kwietnia w Boguszy, kierując samochodem osobowym marki Audi na obszarze zabudowanym, przy ograniczeniu do 50 kilometrów na godzinę poruszał się z prędkością 129 kilometrów na godzinę. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości aż o 79 kilometrów funkcjonariusze nałożyli na mężczyznę mandat w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktów karnych, jednocześnie zatrzymując mu prawo jazdy na 3 miesiące – mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Wśród kierowców, którym również zatrzymano prawo jazdy było trzech recydywistów. Pierwszego kierującego policjanci skontrolowali 17 kwietnia w Zabrzeży. Kierowca Toyoty w terenie zabudowanym poruszał się z prędkością 115 kilometrów na godzinę, a w związku z tym, że w ciągu dwóch ostatnich lat popełnił to samo wykroczenie, został na niego nałożony podwójny mandat w wysokości 4000 złotych i 14 punktów karnych.

Złamanie limitów prędkości dotkliwie odczuli też kierowcy Volkswagena i Renaulta, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o 56 oraz 60 kilometrów na godzinę. Recydywiści będą musieli zapłacić mandaty w wysokości 3000 złotych, a ich konta powiększyły się o 13 punktów karnych.

Najmłodszym kierowcą, któremu zostało zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące, był 18-latek zatrzymany do kontroli drogowej 13 kwietnia w Jazowsku w związku z tym, że w obszarze zabudowanym poruszał się z prędkością 122 km/h. Z uwagi na przekroczenie limitu prędkości o 72 km/h na kierowcę BWM został nałożony mandat karny w wysokości 2500 złotych i 15 punktów karnych - dodaje Izworska

Policja przypomina, że limit punktów, po przekroczeniu którego kierowca traci uprawnienia, wynosi 24 punkty, a w przypadku młodych kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż rok 20 punktów.

Nadmierna prędkość skraca czas na reakcję i wydłuża drogę hamowania. To wciąż jedna z głównych przyczyn tragicznych zdarzeń drogowych, dlatego apelujemy o rozwagę i zdjęcie nogi z gazu. Pamiętajmy, brawura za kółkiem może kosztować czyjeś zdrowie, a nawet życie - przypomina Aneta Izworska

