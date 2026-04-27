Motocykliści wrócili na drogi po zimowej przerwie. Za nami oficjalne rozpoczęcie sezonu

Michał Rejduch
2026-04-27 7:08

Wraz z nadejściem wiosny i sprzyjającej pogody na sądeckich drogach zaczęło pojawiać się coraz więcej motocykli. W weekend ci z regionu sądeckiego oficjalnie rozpoczęli sezon w Starym Sączu. W trosce o bezpieczeństwo policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i dalekowzroczność w przewidywaniu zagrożeń.

Nowy Sącz. Coraz więcej motocyklistów na drogach 

Motocykliści oficjalnie rozpoczęli sezon. Pogoda w ostatnich dniach sprzyja, więc na drogach można spotkać coraz więcej jednośladów. Dlatego policja przypomina o tym, żeby kierowcy samochodów, ale też sami motocykliści zachowali szczególną ostrożność. Trzeba pamiętać, że motocyklista przy zderzeniu z samochodem czy inną przeszkodą na drodze zazwyczaj odnosi poważne obrażenia ciała lub ponosi śmierć. Często zdarza się, że młodzi ludzie jeżdżą brawurowo motocyklami, nie mając uprawnień ani doświadczenia.

Żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze, motocykliści powinni stosować kilka podstawowych zasad. Przede wszystkim ważny jest odpowiedni obiór. Motocykliści powinni mieć na sobie kask i strój zabezpieczający, odpowiednie budy i rękawice. Styl jazdy należy dostosować do warunków drogowych i umiejętności. Należy zachować odstęp od innych pojazdów i wcześnie sygnalizować zamiar skrętu czy zmiany pasa - informuje nowosądecka Policja 

Kierowco, zwracaj uwagę na motocyklistów

Kierowcy samochodów powinni ponownie przyzwyczaić się do obecności motocyklistów na drogach. Warto też pamiętać, że nie można zmuszać motocyklistów do gwałtownego hamowania. Może to doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem, a nawet do poważnego wypadku.

