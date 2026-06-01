Młodzieżówki największych drużyn piłkarskich Europy spotkają się w Starym Sączu

Michał Rejduch
2026-06-01 7:54

Dziecięce zespoły największych drużyn piłkarskich z Europy przyjadą do Starego Sącza. 6 i 7 czerwca na tutejszym stadionie odbędzie się 15. edycja Turnieju Remarland Sokolik Cup.

Turniej Sokolika w Starym Sączu

Od 15 lat Stary Sącz gości najlepsze młodzieżowe akademie sportowe z całej Europy. Tak będzie też w tym roku. Na boisku sportowym przy ul. Bandurskiego spotkają się młodzieżówki najpopularniejszych drużyn z kraju i zagranicy i rozegrają ze sobą mecze. Na murawie będzie można zobaczyć takie drużyny jak: FC Barcelona, Olimpic Lion czy Lokomotiv Kijów, ale też polskie – Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin, czy Sandecja Nowy Sącz. Dla zawodników zespołów z naszego kraju udział w tym turnieju, to ogromne wyróżnienie.

To jest przeżycie dla tych zawodników. Zespoły z tych mniejszych klubów, które do nas przyjeżdżają, są tak zapatrzone w tych zawodników zza granicy, którzy po murawie chodzą obok nich w koszulkach z herbem Barcelony, Liverpoolu czy FC Porto. Proszą ich o wspólne zdjęcie. W jednym miejscu mamy prawie 300 czy 400 dzieciaków. Największą gwiazdą jest FC Barcelona i czwarty raz będziemy gościć zawodników słynnej La Masia, ale też po raz pierwszy zaprosiliśmy do Starego Sącza jedną z najlepszych akademij we Francji, a mianowicie Olympique Lyon – wyjaśnia organizator zawodów Tomasz Popiela.

Mecze będzie można oglądać przez całą sobotę i niedzielę. W piątek nastąpi oficjalne otwarcie Turnieju o godzinie 19 na starosądeckim Rynku.

