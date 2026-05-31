Na Dzień Dziecka zaprasza Nowy Sącz. Warto wpaść do Parku Strzeleckiego!

Dzień Dziecka w Parku Strzeleckim startuje o godzinie 09:30. Zabawa potrwa do godziny 12:00. W tym czasie na najmłodszych mieszkańców Nowego Sącza będzie czekać wiele atrakcji. Będą gry, zabawy, konkursy, ale też sportowe emocje i muzyka.

Do zobaczenia będą występy artystyczne oraz animacje taneczne przygotowane przez Miejski Ośrodek Kultury i Pałac Młodzieży w Nowym Sączu. Na scenie pojawią się zespoły taneczne i wokalne. Między innymi Szkoła Tańca „2B Dance”, zespół tańca nowoczesnego „N. Squad”, grupa „Rytm i Takt” Laureaci Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Tęczowe Do Re Mi”, ale nie tylko.

W Parku Strzeleckim będzie też strefa przygotowana przez Sądecką Bibliotekę Publiczną. Na młodych czytelników będzie tam czekał kącik czytelniczy, literackie gry, zabawy ruchowe oraz zagadki. Na miejscu nie zabraknie też Pałacu Młodzieży, który przygotował warsztaty modelarstwa kartonowego, a także Strefy Kolejarzy z atrakcjami, które będą związane z tematyką kolejową. Będzie też Strefa Animacyjna MOK. Tam na najmłodszych będzie czekać malowanie twarzy, tatuaże dla dzieci, a także konkursy z nagrodami dla dzieci i rodziców

W Parku Strzeleckim pojawią się też służby, które podpowiedzą jak bezpiecznie spędzać czas. Będzie policja, straż pożarna oraz staż miejska. Jedną z największych atrakcji Dnia Dziecka w Parku Strzeleckim będzie Bicie Rekordu Guinnessa. Grupy szkolne i przedszkolne spróbują stworzyć najdłuższy „Żywy pociąg”.

Dzień Dziecka w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu już w poniedziałek 1 czerwca.

