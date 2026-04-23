Niszczył kosze na śmieci i autobusowe wiaty. Teraz stanie przed sądem

Zgłoszenie o wybitych szybach i uszkodzonych koszach na śmieci na przystanku w Piątkowej w gminie Chełmiec policjanci z Nowego Sącza dostali w marcu. Na miejsce skierowano patrol, ale nikogo wtedy nie udało się zatrzymać.

To jednak sprawy nie zakończyło, bo tematem zajęli się policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu, którzy ostatecznie wandala namierzyli. Okazał się nim 19 letni mieszkaniec Sądecczyzny.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy 21 kwietnia policjanci przedstawili 19-letniemu Sądeczaninowi zarzuty uszkodzenia wiat przystankowych oraz koszy na śmieci na terenie gminy Chełmiec i miasta Nowego Sącza – mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Za to przestępstwo zatrzymanemu grozi do 5 lat więzienia, ale kara może być wyższa, bo podejrzany działał w krótkich odstępach czasu i stosował ten sam schemat.

