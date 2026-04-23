Motocyklem przez Afrykę. Będą promować zbiórkę na konsultacje psychologiczne dla dzieci

Sądeczanin rusza na wyprawę motocyklową po Afryce. Będzie promował szczytny cel!

Grzegorz Strojny na wyprawę pojedzie z dwójką przyjaciół ze Stalowej Woli. Jak zaznacza, to sprawdzone osoby, z którymi od wielu lat podróżuje motocyklem. Maszyny wypożyczą na miejscu. Do pokonania mają 3 tysiące kilometrów. Na razie nie wiedzą, gdzie będą spać. Mają zarezerwowany nocleg na pierwszy dzień po przylocie. Potem będzie spontan. Być może nocowanie pod chmurką w namiotach. W wyprawie ważny jest cel. Sądeczanin będzie promował zbiórkę pieniędzy na pomoc psychologiczną dla dzieci z rodzin zastępczych.

Sonda Umiesz jeździć motocyklem? Tak Nie Uczę się

Mam taki cel, żeby zobaczyć Namibię, ale przy okazji pojawił się pomysł stworzenia akcji charytatywnej, akcji społecznej, takiej, która by dawała możliwości też przy okazji tego wyjazdu komuś pomóc. I tym kimś zdecydowałem, że będą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, dlatego że ten temat jest mi znany dość dobrze ze względu na moją działalność zawodową. Wiem, że te potrzeby są ogromne, przerastające niejednokrotnie możliwości rodzin zastępczych, stąd też taka chęć wsparcia. Zbiórka założona jest właśnie po to, żeby zebrać środki potrzebne do realizacji nieodpłatnych konsultacji psychologicznych dla dzieci, które znajdują się w tymczasowej opiece zastępczej. Wszystkie środki, które zostaną zebrane, będą przeznaczone tylko i wyłącznie na to — mówi Grzegorz Strojny.

Wyprawa rozpocznie się w najbliższy wtorek, 28 kwietnia i zakończy w połowie maja. Za każdy przejechany kilometr darczyńcy mogą zapłacić 10 złotych. Grzegorz Strony chce zebrać 20 tysięcy złotych, co pozwoli na sfinansowanie około 200 konsultacji psychologicznych dla dzieci z rodzin zastępczych. Link do zbiórki znajdziecie TUTAJ