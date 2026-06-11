Karpacki Związek Pszczelarzy ma 50 lat. Jest tablica pamiątkowa!

Pamiątkową tablicę oraz symboliczny ul znajdziemy w ogrodzie motylim w Nowym Sączu. Takie miejsce kilka lat temu urządzono na zielonym skwerze w rejonie skrzyżowania ulicy Batalionów Chłopskich i Władysława Broniewskiego. Tablicę ufundowało miasto.

Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak ważne są w naszym ekosystemie pszczoły. Dlatego ta tablica jest ukłonem dla Związku Pszczelarzy, ale też dla wszystkich osób zaangażowanych w hodowlę pszczół, w pozyskiwanie miodu i produktów pszczelich - mówi wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek

Posłuchaj wiceprezydenta Nowego Sącza Artura Bochenka i szefa związku

Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu powstał 3 grudnia 1975 roku po likwidacji Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Organizacja zrzesza miłośników pszczelarstwa. Zarówno tych, którzy mają kilka czy kilkanaście rodzin pszczelich, jak tych ze znacznie większymi pasiekami.

Tablica poświęcona jest naszym członkom, tym którzy założyli ten związek i tym, którzy w nim działają dziś. Tablica ma też przypominać mieszkańcom miasta, że taki związek działa w Nowym Sączu i cały czas się rozwija. Robimy też wszystko, żeby promować pszczelarstwo. Szczególnie wśród dzieci podczas różnych spotkań w szkołach czy przedszkolach. Może ktoś w przyszłości zechce zostać pszczelarzem – mówi Piotr Czernecki szef związku

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej jest jednym z wydarzeń, które są organizowane z okazji 50-lecia związku. Kolejnym będzie spotkanie w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, które zaplanowano na 13 czerwca. Będzie można między innymi porozmawiać z pszczelarzami, ale też zobaczyć wystawę sprzętu pszczelarskiego.

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Karpacki Związek Pszczelarzy działa nie tylko na terenie Nowego Sącza, ale też na terenie powiatu nowosądeckiego, nowotarskiego, gorlickiego, limanowskiego i tatrzańskiego. Pszczelarze, których ten związek zrzesza mają w sumie 49 tysięcy rodzin pszczelich.

Karpacki Związek Pszczelarzy bardzo często organizuje różne spotkania edukacyjne w szkołach, imprezy pszczelarskie, a także szkolenia. Prowadzi też sklep, w którym można kupić produkty pszczele.

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