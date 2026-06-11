Dyskutują o ruchu, zdrowiu i robotach, które pomogą w rehabilitacji. Spotkanie specjalistów w Akademii Nauk Stosowanych

W wykładach i spotkaniach biorą udział między innymi wykładowcy akademiccy kierunków sportowych i medycznych, lekarze oraz fizjoterapeuci. W tym roku konferencja jest organizowana pod hasłem „Ruch i zdrowie – współczesne wyzwania i perspektywy 2.0”. Główny nacisk organizatorzy kładą na zaznaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej i procesach usprawniania, a także na nowe technologie stosowane w medycynie, fizjoterapii i rehabilitacji.

Express Biedrzyckiej - wstęp

Mamy wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, że powinniśmy się ruszać dużo i systematycznie codziennie. Możemy sobie wybrać dowolną aktywność fizyczną. To może być siłownia, to może być jakieś bieganie, gra w piłkę, spacery, ale ważne, żeby się ruszać. Ruch bardzo dobrze wpływa na nasze zdrowie psychiczne. W momencie, jeżeli jesteśmy aktywni fizycznie, od razu polepsza nam się samopoczucie. Bardziej nam się chce żyć. Mamy lepszą koncentrację uwagi, jesteśmy bardziej kreatywni. Wraca motywacja – mówi doktor Piotr Dobosz z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Poza spotkaniami i dyskusjami odbywają się także pokazy najnowszego sprzętu, który pomaga w fizjoterapii i rehabilitacji. Zdaniem specjalistów, robotyka odegra dużą rolę w przywracaniu pacjentów do zdrowia po wypadkach, czy chorobach.

Współczesna neurorehabilitacja coraz częściej wykorzystuje nowoczesne urządzenia. Głównie przy pracy z pacjentami po urazach mózgowo-czaszkowych, po udarach mózgu. One są bardzo pomocne pod kątem wspomagania pracy fizjoterapeuty. Urządzenie i robot nigdy nie zastąpią rąk fizjoterapeuty, ale są w stanie pomagać i wspomóc pracę – mówi doktor Rafał Stabrawa.

Spotkania potrwają jeszcze przez cały piątek. Konferencja naukowa odbywa się na kampusie Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Kościuszki.