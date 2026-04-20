Nowe technologie spotykają się tam z historią, przyrodą i naturą. Działa już Popradzkie Centrum Edukacji Przyrodniczej

Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rytrze znajduje się przy głównej drodze, w okolicach urzędu gminy. W nowoczesnym gmachu na zwiedzających czeka interaktywna wystawa, która opowiada o Popradzkim Parku Krajobrazowym, a także sala edukacyjna, w której będą organizowane przeróżne zajęcia i warsztaty. Jest też Centrum Informacji Turystycznej.

Posłuchaj materiału naszego reportera

Park Krajobrazowy jest taką formą ochrony, która oprócz przyrody, czyli flory i fauny, chroni także wartości geologiczne, kulturowe czy historyczne. Te wszystkie wartości na naszej wystawie pokazujemy. Osoba, która przyjdzie dostanie wiedzę o tym jak te tereny powstawały kiedyś, jak były zagospodarowane i jakie są dziś - mówi Marek Kroczek zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Popradzki Park Krajobrazowy jest największym tego typu parkiem w województwie małopolskim. Liczy ponad 52 tysiące hektarów, a swoim zasięgiem obejmuje 11 gmin, 4 nadleśnictwa i Leśny Zakład Doświadczalny.

Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rytrze jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wokół budynku są odpowiednie zjazdy i podjazdy, a w samym budynku znajduje się winda, którą można dojechać do sali edukacyjnej oraz sali wystawienniczej. Centrum działa od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do godziny 16:00. Można je zwiedzać za darmo.

16

Budowa oraz wyposażenie Popradzkiego Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rytrze kosztowało ponad 14 milionów złotych. Większą część pieniędzy wyłożyła Unia Europejska. Centrum Edukacji Przyrodniczej znajdziemy pod adresem Rytro 216. W tym samym budynku działa teraz też biuro Popradzkiego Parku Krajobrazowego, które do tej pory mieściło się w Woli Kroguleckiej.

Popradzkie Centrum Przyrodnicze w Rytrze będzie jednym z trzech tego typu w Małopolsce. Drugi taki obiekt powstaje na krakowskiej Woli Justowskiej. To Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej. Trzecie będzie w Jastrzębi koło Ciężkowic pod Tarnowem. Będzie to Pogórzańskie Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej.

Każdy z tych obiektów jest dostosowany do miejsca, w którym się znajduje. Jurajskie jest związane z Jurą Krakowsko -Częstochowską. Opowiemy tam o krajobrazie, o tym w jaki sposób był on naturalnie kształtowany, a także o tym, w jaki sposób człowiek wpływa na ten krajobraz. Centrum w Jastrzębi koło Ciężkowic będzie przystosowane do przyjmowania grup. Chcielibyśmy, żeby odbywały się tam prawdziwe zielone szkoły. Ten obiekt jest położony w środku lasu, tworzymy go wspólnie z lasami państwowymi i dzięki temu myślę że wrażenia z pobytu tam pozostaną z dziećmi na bardzo długo - mówi Marcin Guzik dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!