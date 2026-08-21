Nowoczesne defibrylatory pojawiły się w gminie Podegrodzie. Jest ich kilkanaście

Defibrylatory AED najczęściej montowane są w miejscach ogólnie dostępnych. Tak, żeby każdy szybko i bez problemu mógł z urządzenia skorzystać. Na terenie gminy Podegrodzie w ostatnim czasie zamontowano 16 nowoczesnych defibrylatorów.

Można je znaleźć między innymi na budynku klubowym LKS Gród Podegrodzie, na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej oraz budynku Urzędu Gminy. To jednak nie jedyne lokalizacje, bo defibrylatory zamontowano też na gminnych szkołach podstawowych, przedszkolach oraz na ośrodkach zdrowia.

Dzięki realizacji tego zadania mieszkańcy gminy Podegrodzie zyskali jeszcze lepszy dostęp do urządzeń, które w sytuacji nagłego zagrożenia życia mogą mieć ogromne znaczenie. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia liczy się każda minuta, a szybkie użycie defibrylatora AED może uratować życie. To ważna inwestycja w bezpieczeństwo, zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy - mówi Małgorzata Gromala wójt gminy Podegrodzie

Mówi Małgorzata Gromala wójt gminy Podegrodzie

Zakupy kosztowały w sumie 110 000 złotych. Większą część pieniędzy gmina Podegrodzie dostała z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

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Defibrylatory są pomocne w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Samo urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Krok po kroku podpowiada co trzeba zrobić, żeby poszkodowanemu przywrócić prawidłową prace serca.

Podegrodzie jest już kolejną gminą w regionie sądeckim, która na swoim terenie montuje takie urządzenia. W ostatnim czasie defibrylatory AED pojawiły się w kilku miejscach między innymi w gminie Łososina Dolna, Chełmiec, Stary Sącz czy Piwniczna.

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