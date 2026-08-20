Zagwarantują skuteczną i pewną łączność. Powiat kupił telefony satelitarne

W sumie starostwo powiatowe kupiło 35 telefonów satelitarnych. Każda gmina dostała po 2 takie urządzenia. Jeden telefon trafił też do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Telefony satelitarne będą też na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

To inwestycja w bezpieczeństwo, bo połączenia satelitarne są najlepszą łącznością, najbardziej skuteczną w sytuacjach zagrożenia - mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba

Mówią starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba i komendant miejski PSP Sławomir Wojta

Zakupione przez powiat telefony satelitarne to urządzenia, które umożliwiają połączenia głosowe, wysyłanie i odbieranie SMS-ów, w takich rejonach, gdzie tradycyjne sieci komórkowe czy radiowe nie mają zasięgu.

Łączności nie ma głównie na trenach zalesionych. A brak możliwości komunikacji to duże utrudnienie dla prowadzonych działań ratowniczych dla koordynowana pracy służb. Dlatego taki telefon może być przydatny – dodaje komendant miejski PSP w Nowym Sączu starszy brygadier Sławomir Wojta

Koszt jednego telefonu satelitarnego to ponad 5700 złotych. Gminy, które takie urządzenia dostały będą same opłacać abonament.

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Telefony satelitarne powiat nowosądecki kupił za pieniądze, które dostał z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Na długiej liście zakupów jest też dron z kamerą termowizyjną, radiotelefony, respiratory transportowe, zestawy ratownictwa medycznego, nowa karetka, a także osuszacze, agregaty prądotwórcze czy worki na piasek.

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