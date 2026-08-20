Zagwarantują skuteczną i pewną łączność. Powiat kupił telefony satelitarne

W sumie starostwo powiatowe kupiło 35 telefonów satelitarnych. Każda gmina dostała po 2 takie urządzenia. Jeden telefon trafił też do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Telefony satelitarne będą też na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
To inwestycja w bezpieczeństwo, bo połączenia satelitarne są najlepszą łącznością, najbardziej skuteczną w sytuacjach zagrożenia - mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba
Zakupione przez powiat telefony satelitarne to urządzenia, które umożliwiają połączenia głosowe, wysyłanie i odbieranie SMS-ów, w takich rejonach, gdzie tradycyjne sieci komórkowe czy radiowe nie mają zasięgu.
Łączności nie ma głównie na trenach zalesionych. A brak możliwości komunikacji to duże utrudnienie dla prowadzonych działań ratowniczych dla koordynowana pracy służb. Dlatego taki telefon może być przydatny – dodaje komendant miejski PSP w Nowym Sączu starszy brygadier Sławomir Wojta
Koszt jednego telefonu satelitarnego to ponad 5700 złotych. Gminy, które takie urządzenia dostały będą same opłacać abonament.
Telefony satelitarne powiat nowosądecki kupił za pieniądze, które dostał z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Na długiej liście zakupów jest też dron z kamerą termowizyjną, radiotelefony, respiratory transportowe, zestawy ratownictwa medycznego, nowa karetka, a także osuszacze, agregaty prądotwórcze czy worki na piasek.
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