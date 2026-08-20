Będzie bezpieczniej. Kolejne przejścia dla pieszych będą przebudowane

Podobne prace Powiatowy Zarząd Dróg z Nowego Sącza na kolejnych przejściach dla pieszych chce wykonać także w tym roku. Dla części lokalizacji PZD już podpisał umowy z wykonawcami, a to oznacza, że roboty już mogą ruszać. Dla kilku innych miejsc przetargi są już ogłoszone.

Już wiadomo, że w najbliższym czasie takie bezpieczne przejście dla pieszych powstanie między innymi w miejscowości Rożnów. Firma, z którą PZD podpisał umowę musi nie tylko wyznaczyć przejścia dla pieszych, ale też zbudować nowe oświetlenie oraz kawałek chodnika. Prace będą kosztować ponad 78 tysięcy złotych. Finał planuje się na połowę października.

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Podobne przejście powstanie także na powiatowej trasie w miejscowości Ptaszkowa. W tym przypadku umowa z wykonawcą też jest już podpisana. Firma będzie musiała przejście wyznaczyć, a także zbudować oświetlenie i zamontować oznakowanie aktywne. Prace w Ptaszkowej będą kosztować ponad 32 tysiące złotych. Roboty mają się zakończyć już w sierpniu.

Na tym jednak nie koniec, bo Powiatowy Zarząd Dróg z Nowego Sącza przygotowuje się do przebudowy kolejnych przejść dla pieszych na swoich trasach. W najbliższym czasie doświetlone i bezpieczne przejścia mają powstać między innymi w Podegrodziu na powiatowej trasie Chełmiec – Naszacowice oraz w miejscowości Sienna na drodze Sienna – Siedlce.

Powiat nowosądecki zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości około 500 kilometrów. Do tego dochodzą jeszcze mosty i mniejsze przepusty.

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