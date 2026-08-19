Nowe mieszkania czekają. Kiedy lokatorzy dostaną klucze?

Nowe bloki z mieszkaniami na wynajem w Starym Sączu powstały przy ulicy Podegrodzkiej. W sumie wyrosły tam dwa budynki, w których znajdują się 104 mieszkania. Zbudowano je w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Są przeznaczone dla osób, które z różnych powodów nie mogą kupić własnego mieszkania na rynku komercyjnym, ale stać ich na opłacenie czynszu.

Gmina ma już komplet wymaganych dokumentów, które pozwalają na przekazanie lokali najemcom. Dziś na nowym osiedlu trwają już ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe. Klucze do pierwszych lokatorów trafią już 7 września.

To bardzo ważny moment dla Starego Sącza. Za chwilę pierwsi mieszkańcy będą mogli odebrać klucze do swoich nowych mieszkań. Cieszę się, że inwestycja jest już na tym etapie i że możemy przejść do kolejnego, długo oczekiwanego kroku, czyli przekazania lokali przyszłym najemcom. Nowe mieszkania na wynajem są szczególnie ważne dla osób, które chcą pozostać w gminie, pracować tutaj lub w okolicy i planować swoją przyszłość właśnie w Starym Sączu – mówi Jacek Lelek, Burmistrz Starego Sącza

Przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu powstały 104 mieszkania o powierzchni od 25 do 67 metrów kwadratowych. Jako pierwsi klucze do nowych mieszkań dostaną Ci, którzy umowy najmu podpiszą w sierpniu.

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Na tym jednak nie koniec, bo przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu planowana jest budowa kolejnych dwóch bloków w ramach SIM, w których znajdą się 92 mieszkania na wynajem. Lokale będą miały powierzchnię od 31 do 72 metrów kwadratowych.

Chcemy, aby Stary Sącz był miejscem, w którym młodzi ludzie i rodziny mogą wiązać swoją przyszłość z naszą gminą. Dlatego podejmujemy konkretne działania, które zwiększają możliwości zamieszkania tutaj i tworzą dobre warunki do życia dla obecnych i przyszłych mieszkańców – dodaje burmistrz Lelek

Stary Sącz jest jedną z 16 gmin, które tworzą spółkę SIM Małopolska. Podobne bloki już powstały lub powstają między innymi w Brzesku, Tuchowie, Korzennej, Dąbrowie Tarnowskiej czy Ciężkowicach.

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