Nowe mieszkania czekają. Kiedy lokatorzy dostaną klucze?

Dariusz Ryś
2026-08-19 13:30

Już mogą odliczać dni. Chodzi o lokatorów, którzy będą mieszkać w nowych blokach, które powstały w Starym Sączu. Jeżeli nic się nie zmieni, to pierwsi najemcy klucze dostaną już na początku września. Gmina ma już wszelkie wymagane zgody i pozwolenia.

Ludzie przed nowymi blokami w Starym Sączu. O przekazaniu kluczy do mieszkań przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Urząd Gminy Stary Sącz / Materiały prasowe

Nowe bloki z mieszkaniami na wynajem w Starym Sączu powstały przy ulicy Podegrodzkiej. W sumie wyrosły tam dwa budynki, w których znajdują się 104 mieszkania. Zbudowano je w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Są przeznaczone dla osób, które z różnych powodów nie mogą kupić własnego mieszkania na rynku komercyjnym, ale stać ich na opłacenie czynszu.

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Gmina ma już komplet wymaganych dokumentów, które pozwalają na przekazanie lokali najemcom. Dziś na nowym osiedlu trwają już ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe. Klucze do pierwszych lokatorów trafią już 7 września.

To bardzo ważny moment dla Starego Sącza. Za chwilę pierwsi mieszkańcy będą mogli odebrać klucze do swoich nowych mieszkań. Cieszę się, że inwestycja jest już na tym etapie i że możemy przejść do kolejnego, długo oczekiwanego kroku, czyli przekazania lokali przyszłym najemcom. Nowe mieszkania na wynajem są szczególnie ważne dla osób, które chcą pozostać w gminie, pracować tutaj lub w okolicy i planować swoją przyszłość właśnie w Starym Sączu – mówi Jacek Lelek, Burmistrz Starego Sącza

Przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu powstały 104 mieszkania o powierzchni od 25  do 67 metrów kwadratowych. Jako pierwsi klucze do nowych mieszkań dostaną Ci, którzy umowy najmu podpiszą w sierpniu.

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Na tym jednak nie koniec, bo przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu planowana jest budowa kolejnych dwóch bloków w ramach SIM, w których znajdą się 92 mieszkania na wynajem. Lokale będą miały powierzchnię od 31 do 72 metrów kwadratowych.

Chcemy, aby Stary Sącz był miejscem, w którym młodzi ludzie i rodziny mogą wiązać swoją przyszłość z naszą gminą. Dlatego podejmujemy konkretne działania, które zwiększają możliwości zamieszkania tutaj i tworzą dobre warunki do życia dla obecnych i przyszłych mieszkańców – dodaje burmistrz Lelek

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Stary Sącz jest jedną z 16 gmin, które tworzą spółkę SIM Małopolska. Podobne bloki już powstały lub powstają między innymi w Brzesku, Tuchowie, Korzennej, Dąbrowie Tarnowskiej czy Ciężkowicach.

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